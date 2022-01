Zorzi, ironia su Giada di C’è posta per te. Scoppia la polemica: “Buffone”

Polemica su Tommaso Zorzi che lungo la serata di sabato 8 gennaio 2022 ha commentato la storia di Fernando e Giada, padre e figlia riunitisi a C’è posta per te dopo anni, oltre venti, di lontananza. La vicenda ha colpito il pubblico del programma di Maria De Filippi per la sofferenza e la dolcezza del genitore. Ma che cosa ha detto il vincitore del Grande Fratello Vip 5 per attirare su di sé delle critiche? L’influencer milanese, tra le sue Stories Instagram, ha ironizzato sull’aspetto di Giada, facendo storcere il naso a qualche utente che ha ritenuto i suoi gesti fuori luogo. Durissimo anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha dato del “buffone” a Zorzi che per il momento non ha replicato ai biasimi.

In particolare Zorzi ha sottolineato alcuni tratti dell’aspetto di Giada, facendo ironia sulle sua sopracciglia e paragonandola a una concorrente di Drag Race Italy, Enorma Jean:

La questione ha provocato dei malumori tra coloro che hanno seguito la storia a C’è posta per te. Qualche utente ha segnalato le Stories di Zorzi ad Alessandro Rosica che, dopo aver visionato l’operato dell’ex gieffino vip, si è scagliato contro di lui con parole al veleno:

C’è posta per te: la storia commuovente di Giada e Fernando

Fernando è sbarcato nello studio di C’è posta per te con la sua seconda figlia, Susanna. Proprio lei ha voluto far luce su Giada dopo aver scoperto che il padre l’aveva avuta da giovane con un’altra donna. Tutto è cominciato quando a 18 anni Susanna ha scoperto che papà conservava la foto di una bambina piccola in un cassetto.

Volendone sapere qualcosa di più, ha ‘indagato’ venendo a conoscenza del fatto che era la prima figlia di suo padre Fernando. Ma perché l’uomo e Giada si divisero? E chi è la mamma di Giada? Facendo un lungo salto nel passato, Maria De Filippi ha riannodato i fili della vicenda, spiegando che Fernando, da giovane, ebbe una relazione – da cui nacque Giada – che naufragò a causa del rapporto morboso tra la sua compagna e la suocera.

Fernando fu presente al parto di Giada e nei primi anni di vita della figlia: poteva però passere del tempo con lei solo in casa dell’ex compagna e dell’ex suocera, sotto la loro supervisione, per due volte a settimana.

Quando Giada aveva 9 anni, Fernando tentò di portare fuori la figlia ma la reazione dell’ex e della suocera fu rabbiosa. Fu così che il legame con la figlia si raffreddò. Quando lei compì 18 anni, la chiamò per poterla incontrare in ‘liberà’. La ragazza però rifiutò e da allora si interruppero i contatti.

Quando Susanna scopri dell’esistenza di Giada, iniziò a lavorare per organizzare una reunion tra padre e figlia. “Ho saputo della tua esistenza quando avevo 18 anni, da quel momento ho sperato di conoscerti”, ha spiegato a C’è posta per te Susanna.

E ancora: “Ho passato diverse ore su Internet ella speranza di trovarti, ma non ci sono riuscita. Abbiamo lo stesso padre ma appartieni a un periodo della sua vita in cui non ero nata. Vorrei conoscerti e condividere i nostri ricordi, come fanno due vere sorelle. Non possiamo cambiare il passato, ma insieme possiamo cambiare il presente e migliorare il futuro“.

Alla fine Giada ha acconsentito ad aprire la busta: scena commuovente, con Fernando che ha abbracciato la figlia ritrovata.