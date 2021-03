Zorzi, insulti feroci sul web: interviene Giorgia Meloni, la lettera per Tommy

Giorgia Meloni, dopo aver partecipato alla prima puntata del Maurizio Costanzo Show, scrive a Tommaso Zorzi esprimendogli solidarietà. Sia la leader di Fratelli d’Italia sia l’influencer milanese, fresco di vittoria al Grande Fratello Vip 5 e oggi opinionista dell’Isola dei Famosi targata Ilary Blasi, sono stati ospiti nel salotto televisivo orchestrato dal marito di Maria De Filippi. E proprio tale incontro ha lasciato l’amaro in bocca a diversi telespettatori che si aspettavano che Zorzi, dichiaratamente gay, incalzasse di più la politica sul tema LGBTQ.

Tommaso invece, quando ha avuto l’opportunità di porle una domanda, si è limitato a chiedere notizie circa la possibilità dell’estensione del diritto di voto anche ai sedicenni. “Non credo sia nella prima lista delle cose che vuole oggi un sedicenne”, ha replicato la Meloni, chiudendo rapidamente il discorso.

Alla luce di tutto ciò, sono piovuti anche insulti pesanti in direzione di Tommaso, accusato di essere stato troppo morbido verso la politica romana, il cui partito da sempre difende la famiglia ‘tradizionale’. Fatto sta che il giovane influencer nella giornata odierna è stato travolto da critiche e biasimi feroci. Con un post sui social, la leader di Fratelli d’Italia, ha quindi voluto esprimergli la sua vicinanza:

“Durante la puntata di ieri al “Maurizio Costanzo Show” ho avuto il piacere di confrontarmi con diversi ospiti, tra cui Tommaso Zorzi. Con Tommaso abbiamo discusso della proposta del voto ai 16enni e abbiamo ricordato, tra qualche sorriso, la famosa hit da lui lanciata “Io Sono Giorgia”. Ebbene, qualcuno non ha gradito quel clima di confronto pacifico e ha pensato di insultare Tommaso per non aver avuto un atteggiamento duro e non essersi scontrato con me. A lui tutta la mia solidarietà per i gravi insulti e le offese ricevute, sicura che non sarà qualche commento indegno a demoralizzarlo. Al prossimo confronto”.

Dal canto suo Tommaso, circa gli insulti ricevuti, ha detto sui social che in molti si aspettavano che facesse il “pollaio”. Cosa che non è capitata perché c’è “un rispetto grande per la trasmissione di Costanzo”.

Inoltre, durante il Maurizio Costanzo Show, il padrone di casa ha anche scoperto che l’ideatore del tormentone “Io sono Giorgia” altri non è che lo stesso Zorzi. “Tommaso, intanto, parliamone un attimo: non ti ho mai mandato quel mazzo di fiori per la canzone che tu mi hai scritto. Volevo mandarti i testi di altri miei comizi perché se me la potessi musicare, mi farebbe piacere. Lui è l’inventore di quel tormentone che è andato in tutte le discoteche”, ha detto la Meloni, in modo simpatico e distensivo.

A questo punto Maurizio Costanzo ha chiesto delucidazioni, scoprendo che il vincitore del GF Vip 5 è colui che ha inventato il tormentone suddetto. “Sì, sono io l’inventore di ‘genitore 1, genitore 2′. Aspetterò i fiori, allora”, ha raccontato Zorzi che ha poi posto la domanda sul voto dei sedicenni.

Zorzi ha querelato Fulvio Abbate

Nella giornata odierna Zorzi ha dovuto affrontare un altro caso spigoloso che lo ha interessato di recente. Da tempo Fulvio Abbate non lesina nei suoi confronti parole di critica, usando toni sarcastici e duri. Tommaso ora si è stufato ed ha querelato l’ex compagno di avventura del GF Vip 5. Attraverso delle Stories ha infatti comunicato di aver sporto denuncia verso lo scrittore