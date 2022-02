Zorzi fermato dalla polizia, il motivo “fa ridere ma anche riflettere”: perché

Tommaso si è sfogato sui social senza nascondere la sua incredulità per l’accaduto, soprattutto per l’accusa e quanto è capitato a lui

Spiacevole episodio per Tommaso Zorzi: stamattina è stato fermato dalla polizia. A rendere noto il motivo è stato lui stesso, che si è sfogato su Instagram raccontando ciò che gli è successo. Ha prima postato un messaggio scrivendo che dopo quello che gli era appena capitato le ha viste tutte, poi ha parlato in una serie di video. Una cosa del genere, ha aggiunto, non le è mai capitata e quindi è passato al racconto. Era per strada quando si è accorto che tre poliziotti lo stavano fissando. Si è incuriosito ed è rimasto in attesa per capire cosa volessero e perché lo stessero guardando in quel modo. Rimanendo al suo posto, in effetti, due dei tre poliziotti lo hanno raggiunto e gli hanno fatto domande sulla borsa che indossava.

I poliziotti hanno chiesto a Tommaso a chi appartenesse la borsa che portava al braccio, lui ha risposto che era sua. Ovviamente. Sono seguite delle domande da parte degli agenti per indagare sulla provenienza della borsa stessa. Gli hanno chiesto dove l’ha comprata, quanto tempo fa, quanto l’ha pagata. Zorzi si è dato una spiegazione su tutta questa curiosità in merito alla sua tracolla:

“Mi hanno fatto una serie di domande supponendo che essendo io un uomo e avendo una borsa, la borsa fosse rubata. Sono scioccato. Pronto 2022? I maschietti possono avere le borsette senza avere scippato una”

Nel raccontare l’accaduto Tommaso si è anche fatto qualche risata, ma nonostante ciò era molto arrabbiato. A scrivere il finale della storia è stato il terzo poliziotto, che ha raggiunto i colleghi poco dopo. Quindi quest’altro agente ha invitato gli altri ad andare via dicendo che tutto andava bene. “Voglio dire, fa ridere ma fa anche riflettere”, ha aggiunto Zorzi. La riflessione nasce dal fatto che non si può supporre che un uomo rubi una borsa solo perché la indossa: non c’è proprio nesso logico. In tutto ciò, tra l’altro, fa sorridere anche il fatto che proprio Tommaso Zorzi è stato vittima di un furto in casa non molto tempo fa. I ladri avevano messo sotto sopra la casa e hanno portato via una ventina di borse e si aspetta piuttosto aggiornamenti da questa indagine, anziché da borse viste per strada su uomini. Queste le sue parole:

“Già che sono sul caso di gente che ruba borse, a me personalmente ne hanno rubate una ventina poco tempo fa. Quindi se potessero procedere con delle indagini che hanno un senso e non per strada anche meglio”

Tommaso Zorzi non ha perso l’ironia e ha postato infine una storia divertente. Con una borsa e una mascherina rosa, ha scritto: “Birkin più mascherina rosa mi sbattevano in isolamento e buttavano la chiave”. E ancora ha fatto notare che nel caso avesse rubato quella borsa non sarebbe di certo andato in giro per strada, passando davanti a dei poliziotti, in attesa di essere arrestato.