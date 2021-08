Zorzi e Stefania Orlando: il rapporto è cambiato dopo il Grande Fratello Vip

Tra le tante cose la quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata sicuramente caratterizzata dall’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due hanno legato molto nella Casa più spiata d’Italia e il loro rapporto è stato osannato sia dal conduttore Alfonso Signorini sia dai fan del programma. Zorzi e la Orlando sono stati tra i concorrenti più amati, tanto da conquistarsi rispettivamente il primo e il terzo posto.

Dopo la fine del programma, però, qualcosa è inevitabilmente cambiato. È stata la stessa Stefania Orlando a dichiararlo in una intervista concessa al settimanale Vero:

“Zorzi? C’è un bel legame tra di noi ma stando in città diverse non viviamo un rapporto quotidiano”

Dunque, come capita spesso a tanti amici Tommaso Zorzi e Stefania Orlando riescono ad avere più un rapporto a distanza, perlopiù telefonico, che altro. Il vincitore del GF Vip abita a Milano mentre la presentatrice è residente a Roma.

Al di là della distanza, però, l’amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi resta solida e speciale, come rimarcato dalla 54enne:

“Mi ha conquistata con la sua sensibilità, l’ironia, l’apertura mentale, la grande cultura nonostante la giovane età. Ha un background importante, a volte nella Casa non mi rendevo conto di parlare con un ragazzo così giovane. E poi quel suo sguardo profondo”

Non solo Tommaso Zorzi: Stefania Orlando ha altre due amiche importanti nel mondo dello spettacolo. L’ex moglie di Andrea Roncato ha un bellissimo rapporto con Rita Dalla Chiesa e Adriana Volpe. Per il resto gli amici intimi di Stefania restano quelli dell’adolescenza, quelli che la conoscono bene da sempre.

I nuovi progetti di Stefania Orlando in tv

A settembre Stefania Orlando tornerà sul piccolo schermo. Sarà una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Un sogno che si avvera per la Orlando, che per tre volte ha tentato di entrare nel programma di Carlo Conti.

Per Stefania sarà la prima volta alle prese con le imitazioni ma la conduttrice non vede l’ora di lasciare tutti di stucco. Per questo progetto così impegnativo la Orlando ha detto no al ruolo di opinionista alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Nonostante sia molto riconoscente ad Alfonso Signorini, Stefania Orlando ha preferito non tornare nel reality show che ha dato una svolta alla sua carriera televisiva. Al suo posto sono state quindi scelte Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.