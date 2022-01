Zorzi e Oppini sono tornati a parlarsi: la pace è dietro l’angolo

È tornato il sereno tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Dopo mesi di allontanamento, per motivi mai chiariti del tutto, i due sono tornati a parlarsi. A farlo sapere l’ex vincitore del Grande Fratello Vip in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.

La confessione di Tommaso Zorzi su Oppini

La dichiarazione dell’influencer milanese ha fatto piacere ai tanti fan della “coppia”:

“Con chi tra Francesco Oppini e Dayane Mello guarderei la prima puntata di Drag Race Italia? Oppini. Se siamo di nuovo amici? Ci siamo sentiti per farci gli auguri e ci siamo ripromessi di sentirci a breve”

Già qualche settimana fa il figlio di Alba Parietti aveva lasciato intendere che qualcosa era cambiato nell’ultimo periodo. Francesco aveva pubblicato una storia di Instagram in cui mostrava un quadro in cui lo si vede ritratto fumettisticamente assieme a Tommaso Zorzi. Un’immagine gioiosa e affettuosa, dove compaiono i due ex concorrenti del GF Vip abbracciarsi con due calici in mano.

L’allontanamento tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Lo scorso novembre, nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, Tommaso Zorzi aveva confidato di non aver più sentito Francesco Oppini. Disquisendo del suo rapporto con il figlio di Alba Parietti, l’ex gieffino aveva ammesso di conservare un “bellissimo ricordo” e di “non rinnegare nulla” dei momenti intensi vissuti con l’opinionista sportivo al Grande Fratello Vip.

Quindi la nota dolente, vale a dire il legame congelato: “A oggi non c’è alcun rapporto, però. Non c’è astio né rancore ma non ci sentiamo da quest’estate. Sicuramente è una chiamata che devo fare. Non rinnego il bene. A volte i rapporti si congelano, comunque non ci parliamo oggi”.

I diretti interessati non hanno mai voluto svelare i motivi che li hanno spinti ad allontanarsi. Ora però la situazione sembra migliorata. Complice il nuovo progetto televisivo di Tommy, Zorzi e Oppini si sono riavvicinati. Adesso sembrano pronti a portare avanti la loro amicizia, lasciando alle spalle le incomprensioni e le divergenze del passato.

Il futuro in tv di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

In attesa di saperne di più Tommaso Zorzi si gode la love story con il ballerino Tommaso Stanzani e il futuro lavorativo in televisione. Futuro che ha un solo nome, quello di Discovery. Zorzi ha precisato che non tornerà a fare l’opinionista dell’Isola dei Famosi su Canale 5, dopo il flop dello scorso anno.

Incerto il percorso televisivo di Francesco Oppini: dopo due puntate Mediaset ha cancellato il suo programma Panchinari, dedicato alla Champions League e in onda sulla piattaforma streaming Infinity.