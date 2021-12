Zorzi e Oppini: Katia Ricciarelli getta ombre sui due, Urtis la sbugiarda

Ombre su Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: a gettarle è stata Katia Ricciarelli, a colloquio con Giacomo Urtis. I due inquilini del Grande Fratello Vip 6, nelle scorse ore, mentre stavano osservando i poster dei partecipanti al reality show delle precedenti edizioni, si sono soffermati a discutere sul legame tra il figlio di Alba Parietti e l’influencer milanese, con la soprano che ha espresso qualche dubbio sul reale rapporto che si instaurò al GF Vip 5 tra i due uomini. Nacque una forte amicizia che poi, una volta terminato il programma, si sfilacciò rapidamente. Attualmente tra Oppini e Zorzi non c’è più alcun dialogo, come ha confermato Tommaso pochi giorni fa a Verissimo, nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin.

“Francesco Oppini e… è fidanzato? Quando erano dentro facevano un po’…”, ha sussurrato Katia sottintendendo che credeva che tra Zorzi e il telecronista sportivo ci fosse altro rispetto ad una amicizia. “Erano molto amici”, ha sottolineato Urtis, ma la Ricciarelli non ha mollato la presa. Anzi ha allungato un’ombra: “Ma sembrava di più, secondo me lo facevano credere”. L’ex di Pippo Baudo ha cioè sostenuto che in realtà i due lombardi hanno tentato di far trapelare una sorta di love story. A onor del vero le cose sono andate in modo ben differente.

Zorzi e Oppini, come sono andate le cose e la versione distorta di Katia Ricciarelli

Zorzi e Oppini, nel loro percorso al GF Vip 5, non hanno mai fatto credere che fossero fidanzati. Francesco in più frangenti aveva rimarcato di provare molto affetto per il giovane milanese, ma dall’altro lato ha sempre evidenziato di essere etero. Non solo: il figlio di Alba Parietti non ha mai nascosto di essere felicemente fidanzato con Cristina Tomasini da tempo. Discorso diverso per Tommaso, che ammise di essersi innamorato ma di sapere che sarebbe stato un sentimento non corrisposto, proprio per via del fatto che Oppini aveva detto di essere dichiaratamente e convintamente etero.

Questa è la storia di Francesco e Tommaso: quindi nessun teatrino, a differenza di quanto pensato dalla Ricciarelli. Anche Urtis ha fatto chiarezza sulla vicenda, provando a convincere la soprano del fatto che i due mai hanno finto una liaison. “No, erano molto amici. Oppini era già fidanzato con una ragazza, molto carina, e Tommaso Zorzi sta con un ragazzo che si chiama Tommaso (Stanzani, ndr), un ballerino che ha fatto Amici di Maria lo scorso anno”, ha spiegato Urtis. Chissà se Katia avrà cambiato idea.