GF Vip, Ricciarelli: brutta gaffe sui gay e D’Anelli, bufera su Katia

La soprano è al centro delle critiche per aver pronunciato parole di stampo omofobo sul conto di una delle new entry del GF Vip 6

Ennesimo scivolone di Katia Ricciarelli dentro la casa del GF Vip 6. La soprano, durante la sua permanenza nel loft di Cinecittà, si è mostrata molto schietta e diretta, scontrandosi con molti coinquilini e attirandosi spesso le antipatie del pubblico. A detta di molti il suo modo di rivolgersi ai suoi compagni di avventura è abbastanza offensivo e crudele, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio usato. Stavolta però non si tratta di liti o frecciatine al veleno: la cantante ha pronunciato una frase di stampo omofobo rivolta a Biagio D’Anelli che ha turbato la sensibilità di molti.

Biagio D’Anelli è una delle new entry del programma. L’ex concorrente del GF 11 è entrato nella Casa più spiata d’Italia, stavolta da “vippone”, lo scorso 29 novembre 2021. A fare scalpore sono le parole di Katia Ricciarelli riguardanti l’orientamento sessuale del 38enne. La 75enne, parlando con Manila Nazzaro e Soleil Sorge riguardo alla disposizione dei letti nella Casa, ha pronunciato sottovoce la frase incriminata: “Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua”. A questo punto la Nazzaro, forse sbalordita dalla scarsa sensibilità della Ricciarelli, ha risposto: “In che senso normale? No, non è gay, non mi risulta”. “Gay? Non lo so”, ha chiuso la Sorge.

GF Vip 6, Katia Ricciarelli e gli epiteti omofobi

Etichettare l’omosessualità come “anormale” è l’ennesima gaffe dell’ex moglie di Pippo Baudo. Il diretto interessato, D’Anelli, è all’oscuro della conversazione. In ogni caso non è la prima volta che la Ricciarelli finisce nel mirino per il suo modo di esprimersi da molti considerato poco elegante. Già dopo tre giorni dall’entrata nella Casa la soprano ha provocato l’indignazione di molti per aver giudicato gli occhiali colorati di Tommaso Eletti “da f***o” e le camicie floreali di Alex Belli “da r*****e”.

Inoltre la cantante si è spesso scontrata con le sorelle Selassiè, la più piccola delle quali ha recentemente fatto notare che la Ricciarelli non è mai stata punita per i suoi epiteti offensivi e per il suo atteggiamento da lei definito “arrogante” al contrario di sua sorella Lulù che ha ricevuto una nomination d’ufficio per aver urlato parolacce.

Resta da vedere se stavolta, durante la puntata del 3 dicembre 2021, Alfonso Signorini sottolineerà la gravità della situazione e se scatterà un provvedimento per la soprano.