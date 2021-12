Zorzi e Oppini, aria di disgelo: gesto a sorpresa di Francesco per Tommaso

Amicizia al capolinea tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Sì, ma forse non tutto è perduto. I due, che hanno stretto un forte legame di amicizia al Grande Fratello Vip 5, dopo la conclusione del reality show si sono frequentati per qualche settimana. Poi, però, è calato il gelo e i rapporti si sono interrotti bruscamente. Lo scorso 13 novembre, l’influencer milanese, ospite a Verissimo aveva confidato che, dall’estate scorsa, non aveva avuto più alcun contatto con il figlio di Alba Parietti. Oppini, dal canto suo, sempre molto riservato circa la sua vita privata, non aveva commentato in alcun modo le esternazioni di Zorzi. A sorpresa, però, nelle scorse ore ha riservato all’amico un gesto assai curioso.

Lungo la tarda mattinata di lunedì 27 dicembre 2021, Francesco ha pubblicato una Stories Instagram in cui ha mostrato un quadro in cui lo si vede ritratto fumettisticamente assieme a Zorzi. Un’immagine gioiosa e affettuosa, dove si vedono Oppini e il giovane milanese abbracciarsi con due calici in mano. A colpire anche i commenti con cui il telecronista sportivo ha corredato il post.

“Ho deciso che da gennaio sarà esposto a casa mia”, ha scritto Francesco aggiungendo l’hashtag #autoregali. Due considerazioni: l’hashtag fa intendere che l’immagine non è stato un dono spedito da Tommaso. La seconda riflessione riguarda il rapporto tra i due amici: senza dubbio si è raffreddato, per non dire congelato. Eppure diversi indizi fanno pensare che il legame, in un futuro non troppo lontano (magari già dall’inizio del nuovo anno), possa essere recuperato e possa tornare a splendere. Anche perché Zorzi non ha chiuso tutte le porte.

Zorzi e le recenti dichiarazioni su Francesco Oppini

Era il 13 novembre 2021 quando su Canale Cinque, nel salotto di Verissimo orchestrato da Silvia Toffanin, Zorzi parlava di Oppini, spiegando di non averlo più sentito. Disquisendo del suo rapporto con il figlio di Alba Parietti, disse di conservare un “bellissimo ricordo” e di “non rinnegare nulla” dei momenti intensi vissuti con Francesco al Grande Fratello Vip.

Quindi la nota dolente, vale a dire il legame congelato: “A oggi non c’è alcun rapporto, però. Non c’è astio né rancore ma non ci sentiamo da quest’estate. Sicuramente è una chiamata che devo fare. Non rinnego il bene. A volte i rapporti si congelano, comunque non ci parliamo oggi”. Chissà che l’anno nuovo non lo sproni a fare quella chiamata che ‘deve fare’.