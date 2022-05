Zorzi e il gelo con il fidanzato di Aurora Ramazzotti: amicizia ‘blindata’

Tra moglie e marito, non mettere il dito. In questo caso, però, c’è bisogno di una variante: tra l’amica e l’amico, non mettere il dito. The Pipol Gossip ha rivelato che tra Tommaso Zorzi e il fidanzato di Aurora Ramazzotti, una delle migliori amiche dell’influencer milanese, non scorrerebbe buon sangue. Anzi, ci sarebbe proprio un gelo siderale, un “non” rapporto. Altrimenti detto, tra il vincitore del GF Vip 5 e Goffredo Cerza, che da anni da coppia con la figlia di Michelle Hunziker, non ci sarebbe mai stato feeling.

Qualche utente curioso, che bazzica su Instagram e segue sia Zorzi, sia Cerza, sia Aurora, ha notato che Tommaso non ‘segue’ Goffredo. Un dettaglio che potrebbe voler dire tutto e niente. A ciò però si aggiunge ciò che ha rivelato The Pipol Gossip. Il portale ha spiegato di essere entrato in contatto con fonti vicine a Zorzi le quali hanno parlato di un ‘non’ rapporto tra lui e il fidanzato della Ramazzotti. Blindato invece il legame tra l’influencer meneghino e Aurora.

“Inoltre quando Aurora e Goffredo hanno attraversato un momento di crisi, la ragazza è volata in hotel proprio da Zorzi per farsi consolare”, ha raccontato il portale che ha riportato lo spiffero. Per ora i diretti interessati hanno preferito non commentare l’indiscrezione.

Zorzi e Aurora, un’amicizia ritrovata

Tommaso e Aurora hanno visto la loro amicizia vacillare. Il legame ha ripreso quota dopo la partecipazione di Zorzi al Grande Fratello Vip 5. In quel frangente, l’influencer ha riflettuto circa le sue scelte, ribadendo a più riprese di voler recuperare il rapporto con la conduttrice. Detto, fatto: non appena ha messo piede fuori dal loft di Cinecittà, ha ricominciato a frequentare l’amica. Inoltre ha riallacciato i rapporti anche con Michelle Hunziker che ha sempre straveduto per lui.

Ramazzotti, Zorzi e l’amore…

Da anni Aurora è legata a Goffredo. Qualche mese fa il gossip ha mormorato di una crisi di coppia, mai confermata dai diretti interessati. Se la crisi ci fu davvero, è stata brillantemente superata. Oggi i due non mostrano tentennamenti e vanno d’amore e d’accordo.

In amore sorride anche Zorzi che dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia ha trovato pace e ristoro sentimentale tra le braccia di Tommaso Stanzani, ballerino che ha raggiunto la popolarità partecipando ad Amici di Maria De Filippi.