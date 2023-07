Zorzi culla il figlio di Aurora Ramazzotti: piovono insulti surreali

Vacanza in famiglia per Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. I due migliori amici sono volati in Sardegna insieme a tutta la famiglia di lei per alcuni giorni di relax. Con loro, infatti, ci sono il compagno di lei, Goffredo Cerza, con il piccolo Cesare, le sorelle Sole e Celeste e mamma Michelle Hunziker. Unico assente all’appello Eros Ramazzotti, che in questo momento è impegnato con il suo tour mondiale. Insieme, tutto il gruppo si sta godendo il mare incredibile della Sardegna, proprio dove un anno prima Aurora scoprì di essere incinta. In queste giornate, poi, Zorzi si sta dimostrando veramente un zio modello, riempendo di attenzione il figlio di Aurora e Goffredo, Cesare, nato lo scorso aprile.

Il piccolo Cesare, oltre ad essere coccolato da mamma Aurora, papà Goffredo e nonna Michelle, ora sta ricevendo anche un’ondata di affetto da zio Tommaso. Questa mattina, 21 luglio, il vincitore del GF Vip 5 ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui lo si può vedere ballare con in braccio il bebè. Non solo, poco dopo, la Hunziker ha ripreso Zorzi e la figlia Aurora mentre erano intenti a cantare il brano “Can’t help falling in love” di Elvis Presley come “canzone del buongiorno” per Cesare. Insomma, dei momenti di pura tenerezza e divertimento in famiglia. Tuttavia, c’è stato anche chi ha colto l’occasione per polemizzare, scrivendo messaggi a dir poco surreali.

Tommaso Zorzi risponde agli insulti degli haters

Un utente, infatti, ha risposto alla storia condivisa da Tommaso con Cesare scrivendo queste parole: “Certo facile per un gay ricco comprarsi un bambino sfruttando le donne povere! Utero in affitto reato universale!”. Il commento, giustamente, ha lasciato l’influencer totalmente senza parole. Per questo, ha voluto condividere la chat sul suo profilo Instagram, commentando il messaggio in maniera ironica. “Io però così volo ca**o”, ha scritto.

Ovviamente, il bambino in braccio a Tommaso è il figlio di Aurora e non è stato chiaramente “comprato da delle donne povere”, come ha insinutato l’utente cercando di attaccare il conduttore. Data l’assurdità della vicenda, Tommaso ha deciso di affrontare l’inverosimile accusa con il sorriso, continuando ad ironizzare sulle parole lette. Poco dopo, infatti, Zorzi ha condiviso un’altra foto a bordo piscina, scrivendo: “Piccola pausa dallo sfruttamento di donne povere“.