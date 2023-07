Aurora Ramazzotti: “Ho fatto un parto cesareo. E non lo accettavo”

Attraverso le stories di Instagram, Aurora Ramazzotti ha risposto ad alcune domande che gli utenti le hanno posto. La maggior parte riguardavano il parto e la maternità, con la neo mamma che ha dispensato consigli su entrambi gli argomenti. Proprio in merito al parto, tuttavia, Aurora ha risposto con un lungo messaggio, rivelando alcuni importanti dettagli. Ecco cosa ha raccontato.

Aurora Ramazzotti racconta del parto ai followers

Aurora, infatti, ha spiegato di aver desiderato, fino all’ultimo momento, di ricorrere ad un parto naturale. Purtroppo, però, non è stato possibile: “Quando dico non programmate niente intendo questo, perché le cose possono cambiare da un secondo all’altro” ha spiegato. “È nato con un taglio cesareo e in 20 minuti era sul mio petto” ha successivamente confessato. Per la prima volta, Aurora Ramazzotti ha fatto sapere di aver avuto un parto cesareo e non naturale.

Il non aver potuto partorire normalmente ha portato un po’ di amarezza nella vita di Aurora: “Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro” ha confessato ai suoi followers. Ben presto, però, ha compreso che doveva andare così e che non c’era nulla di sbagliato nel ricorrere al parto cesareo “perché ci sono invece tanto benefici per il bambino e la mamma” ha precisato.

I suggerimenti di Aurora sul parto e il racconto del corpo che cambia

In virtù di ciò che ha vissuto, Aurora è stata capace di consigliare quei followers che le hanno chiesto suggerimenti per vivere al meglio l’esperienza del parto. “Non pianificare nulla. Non farti condizionare dalle storie che senti e segui il tuo istinto” è stato il parere di Aurora ad una seguace. Un utente, inoltre, ha avanzato una domanda sui cambiamenti fisici post-parto, chiedendo se la pancia si sgonfiasse o meno dopo qualche giorno. Aurora ha precisato: “Qualche giorno? La pancia è un compagno di viaggio fedelissimo“. “Il corpo ha bisogno di tempo! Diamoglielo senza stressarlo” ha concluso.

La vita da madre: un turbinio di emozioni con qualche preoccupazione

Alcune domande si sono focalizzate sulla vita da madre, con i followers che, anche in questo caso, hanno chiesto alcuni pareri e consigli ad Aurora. Essere genitore, ha spiegato, vuol dire vivere un turbinio di emozioni, unite a qualche paura fisiologica. Non esistono modi giusti di prepararsi ad una simile esperienza: “Ogni esperienza è diversa e va affrontata seguendo il proprio istinto“. “Errori e difficoltà fanno parte del viaggio. E farsi aiutare non è qualcosa di cui vergognarsi” ha concluso.

Diventare madre, ha poi spiegato Aurora, comporta un cambio di prospettiva, con vecchie preoccupazioni che lasciano spazio a nuove, rendendo quasi futili le prime: “Sembra un po’ tutto superficiale rispetto a quello che sto vivendo ora“. Le energie di Aurora sono indirizzate al bambino, alla famiglia e al benessere psicologico. Le altre preoccupazioni possono attendere.