Zorzi contro Akash Kumar che replica: “Mi attacchi? Ieri messaggiavamo”

Continua a far parlare di sé Akash Kumar. Da quando è stato eliminato dall’Isola dei Famosi e preso possesso dei suoi social, il ragazzo continua ad attaccare, a svelare le sue verità, a cercarsi su google come ‘uomini più belli del mondo 2020’ e a pubblicare delle sue foto in passerella. Di recente ha reso pubblica una chat privata con Tommaso Zorzi nella quale l’opinionista gli chiedeva di vedersi. Una volta pubblicato quello screenshot, ha rimosso tutto e privatizzato il suo profilo Instagram. Nella rubrica ‘Il punto Z’ andata in onda nel corso della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi ha dichiarato che Akash ha continuato ad infastidire sia in Honduras che dopo. Questa è stata la vendetta dell’influencer milanese che ha deciso di rispondere all’attacco ricevuto qualche giorno prima. Non ha fatto riferimento alla chat privata resa nota, un gesto che non gli è piaciuto ma che ha preferito non commentare. Akash ha replicato tra i commenti del video pubblicato dall’Isola dei Famosi sostenendo:

“Ieri sera messaggiavamo e adesso mi attacchi ancora. Mamma mia, trash”

Continua a parlare di trash Akash. Di recente è emersa una intervista in cui si era detto contrario a chiamarlo reality perché trash e lontano dalle sue corde, preferendo il termine talent. Un pensiero comune a tutti è quello che, di certo, non ha fatto dell’umiltà la sua carta vincente nel suo brevissimo percorso all’Isola dei Famosi. Ci sarà un confronto la prossima settimana tra lui e gli opinionisti Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Kumar spiegherà per bene la vicenda che lo vede coinvolto fatta di accuse nel presente macerate su bocconi amari del passato. La sua credibilità è stata minata sia sul mistero della sua vera identità che è stata svelata sia sul colore dei suoi occhi.

Akash Kumar e Ilary Blasi: arriva il confronto all’Isola dei Famosi 2021?

Akash si confronterà anche con Ilary Blasi? La conduttrice dell’Isola dei Famosi gli ha detto di raccogliere il sacchetto e tornare in Italia dopo le preghiere per farlo rimanere a Parasite Island in seguito alla sua eliminazione. Un’espressione che ha divertito molto, ma il ragazzo non l’avrebbe presa bene. Akash darà conto sul fatto di aver parlato male della trasmissione da cui ha percepito anche un sostanzioso cachet?