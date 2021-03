Akash Kumar, svelato il vero nome: pronto al confronto con Zorzi e Elettra

L’eliminato dall’Isola dei Famosi continua a far parlare di sè. Ha tenuto banco per settimane il mistero attorno al nome di Akash Kumar. Il ragazzo ha partecipato al reality condotto da Ilary Blasi e a Ballando con le Stelle con l’identità di Akash, mentre in passato si faceva chiamare alternativamente Pablo Andrea Romeo, Andrea P. e Pedro Pablo sia a Temptation Island che a Ciao Darwin. Diverse le segnalazioni spuntate sui social e sul web che lo riguardano e che fanno riferimento a un periodo in cui lavorava nei locali notturni di Verona. Il suo vero nome è Akash Kumar, come è stato documentato dal blogger Amedeo Venza su Instagram.

Nato da genitori indiani, sarebbe arrivato in Italia quando aveva meno di dieci anni insieme ai genitori e a due fratelli maschi. Originario di San Giovanni Ilarione, in provincia di Verona, è stato smascherato a Live-Non è la d’Urso da una sua paesana per l’intervento agli occhi che ha fatto all’estero. Molte persone, infatti, sembrano di non ricordare che ai tempi in cui frequentava le scuole avesse gli occhi di una intensa tonalità di azzurro e che, al contrario tendessero al nero. I documenti di Akash Kumar, però, confermano che i suoi occhi sono azzurri.

Il passaporto, rilasciato nel luglio 2016, ha chiarito che non fa uso di lenti a contatto colorate, ma che i suoi occhi sono di color ghiaccio. Magari il rilascio è avvenuto in seguito all’intervento chirurgico di trapianto dell’iride? Lui ha sempre smentito, ma per lo meno sta cercando di mettere a tacere alcune polemiche che lo hanno coinvolto. Al momento sta trascorrendo il periodo in isolamento in Honduras, tappa obbligatoria prima di potere tornare in Italia.

Akash e il confronto con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini: nuova lite a L’Isola dei Famosi?

Una volta a Milano, Akash si confronterà con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini in studio. Una volta fuori dai giochi, si è scagliato su Instagram contro i due opinionisti. Su Zorzi ha reso pubblica una chat privata. Contenuti infuocati rimossi poco dopo, quando ha deciso di privatizzare il suo profilo.

Anche su Elettra ha avuto da ridire sostenendo di avere fatto più campagne lui di moda che lei vendite su Spotify. Considerato tutto questo, comprese le accuse mosse all’Isola dei Famosi in merito ai contenuti trash e la diretta social seguita alla puntata, Ilary Blasi probabilmente gli farà una bella strigliata.