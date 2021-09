Zorzi, bordate da Dayane Mello: la modella fa scoppiare la bagarre

Dayane Mello lancia bordate nei confronti di Tommaso Zorzi, suo compagno di avventura nel corso del Grande Fratello Vip 5. Tra la modella brasiliana e l’influencer milanese, che alla fine ha trionfato salendo sul gradino più alto del podio nella precedente edizione del reality di Canale Cinque, non è mai scattato il feeling. Anzi, spesso ci sono stati attriti pesanti. Fuori dalla Casa tutto appianato? Manco per idea, come testimoniano le ultime parole che Dayane ha riservato al giovanotto meneghino. Gli attacchi della Mello sono arrivati su Instagram, sotto al post in cui il GF Vip ha annunciato Soleil Sorge come concorrente ufficiale della sesta stagione del programma, in partenza lunedì 13 settembre.

Nelle scorse ore la produzione del reality ha ufficializzato la presenza di Soleil, amica di Dayane, che infatti ha subito fatto sentire il suo supporto per l’italo-americana, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Il mio amore sarà la più grande rivelazione di questo programma. Non ci sarà nessuno come lei. Ti amo con tutto il mio cuore”, ha commentato la modella brasiliana rivolgendosi alla Sorge. Alcuni utenti hanno attaccato sia la Mello, sia Soleil. Una parola tira l’altra ed è ritornato attuale il trionfo di Zorzi e la questione televoto che nel corso della finale del GF Vip 5 pare si sia ‘inceppato’ per quel che riguarda i voti dall’estero. Voti su cui Dayane contava molto per vincere, avendo parecchie fanbase in Sudamerica.

“Accettatelo che Tommaso è amato da tantissimi“, ha scritto una fanpage di Zorzi, scatenando le risposte al vetriolo di Dayane, che ha lanciato delle vere e proprie bordate nei confronti del milanese: “Amato? Ha fatto tanta dinamica quando dormiva”. Esternazioni che hanno provocato altre scintille sotto al post Instagram.

“Avessi un’unghia dell’intelligenza di Tommaso. Poi perché devi criticarlo così? Non è affatto carino. Tommaso è stato una rivelazione e senza di lui il programma sarebbe stato un mortorio. Rosichi parecchio perché ha vinto lui e non tu”. Così un utente in risposta alla Mello, la quale ha controreplicato insinuando che il televoto sia stato in qualche modo pilotato per far trionfare Zorzi: “Che strano. Tutto il mondo cercava di votare e non sono riusciti”.

Il commento di Dayane ha trovato d’accordo alcuni utenti. C’è chi infatti si è apertamente schierato dalla sua parte e ha scritto: “Infatti si è visto alla fine quanto è maligno (Zorzi. ndr). E poi ti ricordo che ha vinto perché hanno bloccato i voti e NESSUNO quel giorno riusciva a votare. Casualità o avevano paura del Brasile e di tutta l’America latina?”. Frasi avallate in pieno dalla Mello che prima ha piazzato un cuore rosso al suddetto commento, poi ha dichiarato che si augura che la sua amica italo-americana, la Sorge, non debba avere problemi con presunte falle nel televoto: “Prego Dio che non succeda questa cosa con Soleil”.