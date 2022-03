Zoe Cristofoli, una furia contro Michelle Hunziker: “Ci vuole rispetto”

Continuano a far discutere le vacanze di Michelle Hunziker alle Maldive. Dopo il successo di Michelle Impossible la soubrette svizzera si è concessa una fuga dall’Italia con due amiche. Un modo anche per dimenticare il recente divorzio da Tomaso Trussardi. Tra tintarella e acque cristalline è però scoppiata la guerra in Ucraina e l’ex moglie di Eros Ramazzotti non ha potuto fare a meno di condividere sui social network un pensiero per tutte le persone che stanno soffrendo per questa situazione.

Poche ore dopo essere sbarcata nel paradiso tropicale, Michelle Hunziker ha consegnato a Instagram delle storie in cui ha detto di provare disagio nel trascorrere dei giorni spensierati mentre a Kiev infuria un conflitto spaventoso e atroce. Dopo tale messaggio, però, il volto di Striscia la notizia ha postato tranquillamente fotografie e video sui social delle sue ferie tutte risate e divertimento.

Le critiche di Selvaggia Lucarelli e Zoe Cristofoli

Parole che non sono piaciute più di tanto a Selvaggia Lucarelli e Zoe Cristofoli. Entrambe hanno pubblicamente attaccato Michelle Hunziker anche se hanno preferito non fare il nome della conduttrice Mediaset. La giornalista e scrittrice, nonché giurata di Ballando con le Stelle, ha scritto:

“Vanno in vacanza alle Maldive – cosa che per giunta non ci disturberebbe – e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze, che Zelensky se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio non si risente”

Sulla stessa lunghezza d’onda Zoe Cristofoli, influencer ex di Fabrizio Corona oggi legata al calciatore del Milan Theo Hernandez:

“Davvero mi dà tanta rabbia vedere persone molto più conosciute di me che dovrebbero avere la responsabilità di fare qualcosa, non tanto a livello monetario quanto di informazione… Io non dico di non vivere le nostre vite, di non lavorare, di non portare a termine i nostri progetti, soprattutto chi lavora qui e ha contratti programmati con aziende, brand… “

La giovane, tra l’altro incinta del suo primogenito che nascerà a breve, ha aggiunto:

“Oppure di non postare momenti felici della vostra e nostra vita. La vita non si ferma… Ma il viaggio alle Maldive di chi ha milioni di followers con scritto buona giornata, un sorriso magari anche NO. Non ve lo ordina mica il dottore di postare”

Per Zoe Cristofoli in certi casi, come la difficile situazione che l’Europa sta affrontando in questi giorni, è bene fare le vacanze in silenzio, senza alcuna ostentazione. “Non è obbligatorio postare”, ha puntualizzato la tatuatrice e modella di Verona, che in passato ha amato anche l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli.

Michelle Hunziker resta in silenzio

Al momento Michelle Hunziker non ha ancora replicato agli attacchi ricevuti nelle ultime ore da Selvaggia, Zoe e altri utenti. La presentatrice sta rientrando in Italia, dove riabbraccerà la figlia Aurora Ramazzotti e le piccole Sole e Celeste, le bambine avute dal secondo marito Tomaso Trussardi.