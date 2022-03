Michelle Hunziker, dure critiche: perché Selvaggia Lucarelli l’ha affondata

Non è una novità constatare che Selvaggia Lucarelli abbia pochi peli sulla lingua quando si tratta di far valere un punto di vista. E poco importa se innanzi ha un personaggio super vip del calibro di Michelle Hunziker. Anzi la giurata di Ballando con le Stelle, in questi casi, affila ancor più le unghie per “graffiare”. Nelle scorse ore, la giornalista ha scritto un paio di Stories Instagram caustiche indirizzate alla conduttrice svizzera. A onor del vero, il nome dell’ex moglie di Tomaso Trussardi ed Eros Ramazzotti non è stato menzionato esplicitamente dalla Lucarelli, ma ci sono pochissimi dubbi sul fatto che la bordata che ha lanciato sia riconducibile proprio alla Hunziker.

Nei giorni scorsi, concluso l’impegno con Michelle Impossible (sorta di one woman show andato in onda su Canale Cinque con due appuntamenti in prime time), la presentatrice elvetica, assieme alle figlie Sole e Celeste, è volata alle Maldive in vacanza. Poche ore dopo essere sbarcata nel paradiso tropicale, ha consegnato a Instagram delle Stories in cui ha detto di provare disagio nel trascorrere dei giorni spensierati mentre in Ucraina infuria una guerra spaventosa e atroce. Dopo tale messaggio, la Hunziker ha postato tranquillamente fotografie e video sui social delle sue ferie tutte risate e divertimento. Ed è qui che è calata la mannaia di Selvaggia.

“Vanno in vacanza alle Maldive – cosa che per giunta non ci disturberebbe – e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze che Zelensky (presidente dell’Ucraina, ndr), se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio, non si risente”. Così la Lucarelli che poi ha aggiunto: “Che poi io ho sempre preferito chi va avanti a fare la sua vita e il suo lavoro, piuttosto che chi si sente in dovere di partecipare pubblicamente a un dolore collettivo perché penda che faccia bene alla sua reputazione”.

Selvaggia Lucarelli e Michelle Hunziker: gli attriti del passato

Non è la prima volta che la giurata di Ballando con le Stelle si ritrova a fare le pulci alla conduttrice svizzera. Nel 2017 la criticò poiché sui social Michelle invitava le donne ad accettare il proprio fisico e la “pancetta” dopo la gravidanza. Peccato che la stessa Hunziker, nel veicolare tale messaggio, si presentò con un fisico perfetto e allenatissimo, senza un filo di grasso.

Selvaggia rilevò così una discrepanza e anzi sostenne che un simile spot avrebbe potuto avere l’effetto contrario di quello desiderato, vale a dire spingere le donne verso la perfezione e non in direzione dell’accettazione.

La giornalista punzecchiò poi la Hunziker circa un anno fa, per l’ospitata a All Together Now degli Arcade Boyz, un duo di youtuber con cui Selvaggia Lucarelli ha avuto, per anni, un contenzioso legale, vinto dalla giornalista sia in sede penale che civile. E che ha portato i due a pagare oltre trenta mila euro di risarcimento alla Lucarelli.

Oggi gli Arcade Boyz mandano condannano ogni forma di violenza sulle donne, ma in passato, per via di alcune loro performance dimenticabili, sul tema femminile furono ferocemente e giustamente criticati. Da qui i mal di pancia di Selvaggia per l’ospitata concessa al duo a All Together Now.