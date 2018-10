Zoe Cristofoli a Storie Italiane: le parole su Corona e Silvia e il silenzio su Aguero

L’ex fidanzata di Fabrizio Corona Zoe Cristofoli da Eleonora Daniele: le dichiarazioni a Storie Italiane

Prima intervista televisiva per Zoe Cristofoli. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona ha scelto Storie Italiane su Rai Uno per parlare delle sue ultime vicende sentimentali. Nel salotto di Eleonora Daniele Zoe ha raccontato della storia d’amore con l’ex re dei paparazzi, durata una manciata di mesi. E finita, come sottolineato dalla diretta interessata, “per mancanza di rispetto”. “Le relazioni hanno bisogno di rispetto e io non l’ho avuto. Così ho preferito andare avanti da sola”, ha ammesso la modella di Verona. Che ha conosciuto Corona per lavoro e ha provato a instaurare un dialogo con lui. “Ho cercato più volte di farlo riflettere su determinate cose. Ho fatto tutto senza interesse, non ho mai voluto nulla da lui“, ha chiarito la ventiduenne.

Zoe Cristofoli: “Non riserbo rancore nei confronti di Fabrizio Corona”

“Nessun rancore nei confronti di Fabrizio Corona. Gli voglio bene e gli auguro il meglio, spero possa trovare la propria serenità”, ha puntualizzato Zoe Cristofoli. Corona e Zoe non si sono più sentiti dopo che si sono detti addio e al momento la ragazza non è interessata a sentirlo. “Fabrizio e Silvia Provvedi? Non entro nel merito della loro relazione ma sicuramente non si sputa mai nel piatto dove si è mangiato”, ha detto Zoe a proposito del rapporto tra Corona e la cantante de Le Donatella.

Storie Italiane: Zoe Cristofoli no comment sul gossip su Sergio Aguero

Se su Fabrizio Corona Zoe è stata un fiume in piena, sul gossip su Sergio Aguero la Cristofoli non si è sbottonata. A Storie Italiane Zoe ha preferito non aprire l’argomento. Ci sarà davvero una storia tra i due? Secondo i recenti pettegolezzi Zoe avrebbe iniziato da qualche settimana a frequentare il calciatore del Manchester City nonché ex genero di Diego Armando Maradona.