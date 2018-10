Zoe Cristofoli dopo Fabrizio Corona ritrova l’amore con Sergio Aguero: il gossip

Zoe Cristofoli di nuovo innamorata dopo Fabrizio Corona: la nuova fiamma è il calciatore Sergio Aguero

La relazione con Fabrizio Corona sembra essere stata ormai archiviata definitivamente da Zoe Cristofoli. La bella e tatuatissima influencer, infatti, pare che di recente si sia avvicinata ad una altra persona. Secondo quanto pubblicato dal settimanale Chi, nello specifico, Zoe al momento starebbe frequentando il calciatore argentino Sergio Aguero, attaccante del Manchester City e soprannominato dai suoi tifosi El Kun. Il gossip sui due, inoltre, pare starebbe già impazzando in Inghilterra dove, appunto, Aguero è molto seguito e amato dagli amanti del calcio e non solo.

Zoe Cristofoli conquista Sergio Aguero: dopo Fabrizio Corona il gossip su di lei e il calciatore impazza

Stando a quanto riportato nella rubrica Chicche di Gossip di Chi: “L’influencer Zoe Cristofoli, ex di Fabrizio Corona, sta facendo parlare il mondo, dall’Inghilterra all’Argentina”. Il motivo, come anticipato sopra, sarebbe “Il flirt con Sergio Aguero, uno tra i dieci calciatori più pagati del pianeta che milita nella squadra del Manchester City”. Fino ad ora, però, i diretti interessati (né sui social né altrove) sono intervenuti per confermare o smentire questa loro relazione. Per avere la conferma ufficiale, dunque, non ci resta che aspettare di sentire la versione di uno dei due.

Zoe Cristofoli lascia Fabrizio Corona: i motivi che l’hanno spinta a chiudere con l’ex fotografo

A decidere di porre fine alla storia con Fabrizio Corona, come molti già sanno, è stata proprio Zoe Cristofoli. A spingerla a prendere questa decisione, come emerso successivamente, sarebbe stato un presunto tradimento dell’ex re dei paparazzi. Venire alla scoperta di questa cosa, come raccontato settimane fa da una fonte certa a Mattino 5, avrebbe portato Zoe a fare i bagagli e a lasciare l’abitazione di Corona dove, appunto, si era trasferita a seguito dell’ufficializzazione della loro storia.