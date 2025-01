Zoe Cristofoli ricoverata in ospedale: come sta e duro sfogo social

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez a breve diventeranno genitori bis. Ad annunciarlo ai loro numerosi fans erano stati proprio loro due tramite la pubblicazione sui rispettivi profili social del video del loro gender reveal. Il 13 novembre scorso infatti, la coppia aveva così rivelato di aspettare una bambina. Dopo il primo figlio, Theo Junior, nato il 7 aprile 2022, i due si preparano a dare il benvenuto a una nuova componente della famiglia.

L’influencer e il noto calciatore avevano scelto di dare il lieto annuncio solo al quinto mese di gravidanza, preferendo mantenere un certo riserbo sulla questione nel corso dei primi mesi di dolce attesa. Fino a ora la gestazione è proseguita a gonfie vele ma poche ore fa, la Cristofoli è apparsa sui suoi profili social affermando di essere stata ricoverata in ospedale a inizio anno. Fortunatamente lei e la piccola stanno bene ma l’influencer ha approfittato dell’occasione per fare una riflessione con i suoi followers e lasciarsi andare a un duro sfogo.

Le parole di Zoe Cristofoli

“La gravidanza è un momento delicato e possono succedere tantissime cose, nonostante io sia stata sempre attenta a tutto ci sono cose che succedono inevitabilmente.. ci sarà sicuramente gente che gioirà sul fatto che io stia male in questo mondo ormai privo di compassione e pieno di invidia“, sono state le prime parole di Zoe Cristofoli dopo il suo recente ricovero in ospedale.

Dopo aver precisato che lei e la bambina che porta in grembo stanno bene, l’influencer sembra essersi voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di alcuni followers, e non solo, forse un po’ invadenti e invidiosi.

“Ma io sono qui per dirvi che non finirò mai di dire basta a chi ascolta le persone a caso, ascoltate per favore solo la vostra dottoressa. Io nonostante questo e tutte le mie immunità alimentari sono stata colpita da un batterio tossico che si trova ovunque“, ha poi proseguito l’influencer, cercando di raccontare ai suoi followers, senza scendere troppo nei dettagli, che cosa le fosse successo e per quale motivo fosse stata ricoverata in ospedale.

L’invito alle followers

“Nel frattempo ci sono ancora ragazze che non hanno fatto la toxo che condividono cattivi messaggi social mangiando di tutto quando non è possibile […] Io nonostante le mie immunità ho sempre evitato tutti vizi alcool/fumo. Non capisco quelle mamme che non riescono proprio a farne a meno, neanche per il bene del proprio bambino“, ha poi concluso, scagliandosi contro coloro che, quotidianamente, condividono abitudini sbagliate sui loro profili social, e non solo, contribuendo a generare problematiche spesso anche molto gravi a chi segue i loro consigli.

Infine, un caloroso invito a tutte le sue followers, alle quali ha chiesto di continuare a informarsi e a non scherzare con la propria salute e quella del bambino che portano in grembo: “Qui chiudo questa parentesi sperando che vi possiate informare un po’ di più e chi condivide smetta di fare falsa informazione solo perché a loro è “andata bene””.

Il gender reveal

“Ci sono cose che vorresti tenere solo per te, che alla fine vale la pena di condividere. Semplice come una cena a casa con chi ami. La cosa più bella è che davvero nessuno sapeva niente […] Ti aspetto vita mia”. Queste le parole scelte da Zoe Cristofoli per condividere con i suoi numerosi followers la gioia di diventare mamma per la seconda volta.

Al gender reveal, organizzato lo scorso novembre in giardino, per scoprire se di li a poco avrebbero dato il benvenuto a una femminuccia o a un altro maschietto, il futuro papà bis, Theo Hernandez, aveva calciato piccolo pallone che, esplodendo, aveva liberato una coltre di fumo rosa.

Il tutto è poi stato accompagnato da fumogeni rosa e una tavolata a tema, con fiori blu e rosa a fare da centrotavola. Insomma, un evento organizzato nei minimi dettagli dai due genitori, che non vedono l’ora di avere tra le braccia la loro piccola principessa.