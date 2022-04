Zoe Cristofoli ha partorito, nato il figlio di Theo Hernandez: l’annuncio

Zoe Cristofoli ha partorito oggi! I suoi fan, e non sono pochi dato che su Instagram conta un milione di follower, aspettavano questo giorno con ansia e finalmente è arrivato. Per qualcuno questo giorno non arrivava mai, al punto da avere la sensazione che la gravidanza sia durata più di nove mesi. Il parto in realtà era atteso proprio per il mese di aprile e il piccolo non si è fatto attendere poi così tanto. Oggi è nato il figlio di Theo Hernandez, calciatore del Milan, ed è stato proprio lui ad annunciare il lieto evento sul suo profilo Instagram.

Il calciatore ha postato una foto in bianco e nero del figlioletto, mentre lo tiene in braccio e il piccolo gli tiene il dito con una manina. Il figlio di Zoe Cristofoli e Theo Hernandez è venuto al mondo oggi, 7 aprile 2022, ma per quanto riguarda il nome non si conosce ancora. Nei commenti qualcuno ha chiamato il piccolo Theo Junior. “Ti amo figlio”, ha scritto soltanto il calciatore del Milan. I neo genitori si conoscono da circa tre anni, ma non saprebbero dire da quanto tempo stanno insieme. Rispondendo ai fan, infatti, Zoe aveva spiegato che per lei le date e gli anniversari si contano solo dopo il matrimonio.

Papà Theo Hernandez ha saltato gli allenamenti con la sua squadra oggi e molto probabilmente non sarà disponibile per la partita di questo weekend. Il terzino francese si godrà questi primi giorni da papà e starà accanto alla sua compagna, ma chissà che non cambi idea prima della partita. Certo è che adesso la sua famiglia ha la priorità, il Milan potrebbe dover far a meno del suo terzino per la prossima giornata di campionato di Serie A.

Zoe Cristofoli dopo il parto non ha ancora postato nulla sui social, al momento. Nelle prossime ore di sicuro pubblicherà anche lei qualche foto in cui si intravede il figlio. Col passare dei giorni magari racconterà anche il parto, come è andata e tutti i dettagli che sono solite condividere le neo mamme. Tanti auguri alla coppia e un caloroso benvenuto al mondo al piccolo Hernandez!