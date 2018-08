Zoe Cristofoli e Corona: come si sono conosciuti, soldi, popolarità e differenza d’età

Zoe Cristofoli parla del suo rapporto con Fabrizio Corona: come si sono conosciuti e cosa si aspetta da questa relazione

Di Fabrizio Corona, 44 anni, e della sua nuova relazione con la modella ventiduenne Zoe Cristofoli si è molto parlato nell’ultimo periodo. I due, racconta lei, si sono conosciuti al Pitti di Firenze, ed è bastato uno sguardo per scatenare tutto. Dopo il primo incontro, però, non si sono sentiti per un mese ma, alla fine, la passione ha avuto la meglio, e adesso sono inseparabili. Zoe ha la metà degli anni di lui ma questo, stando alle sue ultime dichiarazioni, sembrerebbe non importarle. “Alla differenza di età non ho mai dato peso” ha dichiarato la giovane influencer al Corriere della Sera. “Certamente la gente che mi conosce si chiede come mai stia con lui” ha poi aggiunto ma “A me non interessa chi è lui, cosa fa, la sua popolarità”. Le parole di chi l’accusa di voler sfruttare l’immagine dell’ex re dei paparazzi per avere più visibilità, inoltre, sembrerebbero non interessarle. “È da quando ho cominciato a lavorare come modella, a 14 anni, che c’è chi dice che faccio le cose per convenienza, per diventare qualcuno. Io ho sempre fatto tutto con le mie gambe. Ho avuto tante occasioni in cui avrei potuto sfruttare persone conosciute e non l’ho mai fatto” ha infatti dichiarato a tal proposito Zoe.

Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona fidanzati: Ecco perché lei su Instagram ha negato di stare con lui

Chi segue Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona sui social sa che, soprattutto all’inizio della loro relazione, i due non hanno subito ammesso di starsi frequentando. Zoe, però, a tal proposito ha chiarito una cosa durante la sua intervista. Quando su Instagram le hanno chiesto di Corona lei, allora, aveva smentito la loro relazione per un motivo specifico: “In quel momento era vero” ha spiegato “E poi non volevo essere associata a lui per quello che non sono”. Ad accomunarla a Fabrizio, oltre i tatuaggi, ci sono infatti tante cose. Quali? “Il modo di vivere la vita” ha risposto lei. I soldi? “Mi sono sempre mantenuta da sola” ma “Gli obiettivi della vita sono altri, i soldi ti aiutano a stare bene”. Quando però le ricordano che, spesso, lo stesso Corona si è definito “malato di soldi” Zoe, senza troppi giri di parole, chiarisce subito: “Su questo siamo molto diversi […] Non sarò io a salvarlo, deve cambiare”.

Fabrizio Corona entusiasta della sua nuova vita: la soddisfazione dopo l’intervista alla nuova fidanzata Zoe e i progetti per il futuro

L’intervista a Zoe, comunque, deve essere molto piaciuta a Corona che, su Instagram, soddisfatto ha ripostato l’articolo del Corriere della Sera scrivendo: “Potere mediato, cambiamenti, estate stupenda…”. Fabrizio, ad oggi, sembra quindi essere davvero pieno di idee, anche se (come ha scritto lui stesso) “L’anno non è ancora cominciato”.