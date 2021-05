“Zoe Cristofoli e Theo Hernandez si sono lasciati: è ufficialmente finita”

Sarebbe giunta al termine la relazione tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez. Il condizionale è d’obbligo perché da tempo si susseguono le voci di crisi ma i diretti interessati non hanno mai né confermato né smentito. Una fonte vicina alla coppia ha però assicurato al portale Very Inutil People che l’influencer e il calciatore del Milan si sarebbero lasciati da tempo. I due avrebbero deciso di prendersi tempo prima di dare l’annuncio ufficiale che, molto probabilmente, arriverà sui social network.

Proprio su Instagram è spuntato nei giorni scorsi un indizio importante, che non è sfuggito ai follower più attenti: Zoe Cristofoli non segue più Theo Hernandez e viceversa. Un gesto assai eloquente per una coppia che ha mostrato molto della propria quotidianità sulla popolare piattaforma. Senza contare che da tempo il giocatore non lascia like o commenti alla sua ormai ex fidanzata.

Come da settimane Zoe Cristofoli non indossa più la collana con il numero 19, lo stesso della casacca rossonera del calciatore francese. A detta di Very Inutil People la modella e tatuatrice avrebbe mantenuto un ottimo rapporto con l’ex suocera, che continua a seguirla ed apprezzarla su Instagram.

Nonostante sia passato solo un anno dal primo incontro – avvenuto grazie ad amici in comune – la storia tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez è stata fin da subito seria, con tanto di presentazioni in famiglia. Non sono poi mancate le interviste di coppia alla stampa e pure un’incursione nel programma MTV Cribs Italia dove Theo e Zoe hanno mostrato al pubblico la loro casa.

Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi della presunta rottura tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez. Una rottura, tra l’altro, che ha lasciato i fan senza parole visto che la veronese e lo sportivo sono sempre stati molto legati e complici.

Prima di incontrare Theo Hernandez Zoe Cristofoli ha vissuto due brevi ma importanti flirt: prima con Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne oggi naufrago all’Isola dei Famosi, poi con Fabrizio Corona. Hernandez, invece, ha frequentato per qualche mese Elisa De Panicis, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Theo Hernandez avrebbe inoltre fatto delle avances a Manuela Ferrera prima di conoscere Zoe Cristofoli: a spifferarlo la soubrette a Casa Chi, nota ai più per la sua liaison con Gonzalo Higuain.