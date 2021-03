Zoe Cristofoli e Theo Hernandez è finita? Gli indizi social

È già arrivata al capolinea la storia d’amore di Zoe Cristofoli e Theo Hernandez? I fan non hanno potuto non notare alcuni indizi social, che pare facciano da conferma su una rottura. Da mesi rappresentano una delle coppie più chiacchierate, ma ora sembra che per il calciatore del Milano e l’influencer super tatuata sia arrivato l’addio. Scendendo nel dettaglio, i fan hanno notato che da giorni le interazioni social tra loro si sono interrotte. E pertanto molti di loro sono ormai convinti che qualcosa abbia destabilizzato il loro rapporto. Nella giornata di ieri, Zoe parlava di “umore a terra”. E questo rappresenterebbe un altro indizio su una possibile crisi di questa nuova coppia.

Non solo, secondo quanto riporta PianetaMilan, Zoe non indosserebbe più la collanina con il numero 19 di Hernandez. Oltre ciò, avrebbe anche scritto che “L’amore non va elemosinato”. Ed ecco che nella serata di ieri, condivide un video che ritrae il suo cane e scrive: “Animali 10 – Persone 0”. Infine, pubblica un’altra Storia con scritto: “Al tempo che passa. Alle cose che cambiano. A quel che resta”. Anche questi indizi non possono far altro che portare i fan a ipotizzare una rottura. Da parte dei due diretti interessati non è ancora arrivata una conferma o una smentita. Cosa sta dunque accadendo tra Zoe e Theo? Non resta che attendere per scoprirlo.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez, lo scorso mese di giugno uscivano allo scoperto

Meno di un anno fa, l’influencer e il bel calciatore del Milan avevano confermato di essere una coppia, uscendo finalmente allo scoperto. Dopo vari gossip, la rivista Nuovo di Riccardo Signoretti aveva beccato i due a Capri, a bordo di uno yacht lussuoso. Sembrava una fuga romantica, nella quale apparivano spensierati come due ragazzini. Non mancavano i baci passionali e gli sguardi complici, ma anche le risate e i tuffi in mare. L’emergenza legata al Coronavirus aveva interrotto la loro conoscenza. Attraverso la tecnologia erano riusciti a mantenere vivo il loro rapporto durante la quarantena.

Dopo di che, la Cristofoli e Hernandez non si sono più nascosti e hanno iniziato a condividere foto social che li ritraggono insieme. Ora, però, proprio sulle piattaforme social ci sono alcuni indizi che sembrerebbero confermare la rottura. Tocca, però, attendere una dichiarazione da parte dei due diretti interessati.