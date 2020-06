Zoe Cristofoli e Theo Hernandez stanno insieme e non si nascondono più

È amore tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez. Dopo i gossip dello scorso febbraio la coppia è uscita ufficialmente allo scoperto. O meglio, è stata pizzicata dai paparazzi in atteggiamenti inequivocabili. I fotografi di Nuovo, la rivista diretta da Riccardo Signoretti, hanno beccato il calciatore del Milan e la web influencer 24enne a Capri, a bordo di un lussuoso yacht. Una fuga romantica durante la quale lo sportivo 22enne e la modella super tatuata si sono divertiti come ragazzini. Baci roventi, sguardi complici, risate e tuffi: qualche ora di relax e spensieratezza dopo un lungo periodo di lontananza. L’emergenza Coronavirus ha infatti interrotto la conoscenza tra il francese e la veronese ma per fortuna la tecnologia ha aiutato a mantenere attivi i rapporti durante la quarantena.

Tutti i dettagli della storia d’amore tra Zoe Cristofoli e Hernandez

Come spiffera il settimanale Nuovo, Theo Hernandez e Zoe Cristofoli si sono conosciuti lo scorso inverno. Subito è nato un feeling speciale e si sono regalati qualche cena tete-a-tete a Milano. La pandemia li ha allontanati ma Theo e Zoe hanno approfondito il legame a distanza, tra telefonate e messaggini cercando così di mantenere viva la fiamma dell’amore. Appena l’emergenza è passata hanno organizzato una fuga romantica al largo di Capri, mostrando un’intesa e una passione alle stelle. Al momento nessuna foto o dichiarazione ufficiale sui social network: è probabile che entrambi vogliano approfondire il legame, effettivamente ancora agli inizi, prima di lasciarsi andare ad annunci importanti.

Le storie passate di Theo Hernandez e Zoe Cristofoli

Per un lungo periodo, più precisamente dal 2016 al 2019, Theo Hernandez ha amato la modella e giornalista spagnola Adriana Pozueco. Una volta arrivato a Milano, per giocare nella squadra rosso nera, ha avuto una breve frequentazione con Elisa De Panicis, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Tra gli ex di Zoe Cristofoli, invece, figurano Andrea Cerioli (ex tronista di Uomini e Donne) e Fabrizio Corona. Con il primo l’unione risale al 2014 mentre con il secondo c’è stato un chiacchierato flirt nell’estate 2018.