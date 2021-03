Zoe Cristofoli e Theo Hernandez, arriva la smentita sulla rottura: “Ca…te”

Pare che la storia di Zoe Cristofoli e Theo Hernandez non sia finita, almeno questo è ciò che si può capire sui social. A lanciare quella che sembra una timida smentita è l’influencer super tatuata, che utilizza ovviamente il suo profilo ufficiale di Instagram. Nelle sue Stories, Zoe sembra voler smentire la rottura con il calciatore del Milan, dopo i vari gossip degli ultimi giorni. I fan hanno iniziato a pensare che tra loro fosse arrivato l’addio, sebbene siano apparsi sempre complici e affiatati. Entrambi sono molto seguiti sui social e, soprattutto ora che formano una coppia, i fan sono sempre più attenti a qualsiasi loro mossa.

Ed è proprio su Instagram che gli utenti hanno individuato qualche indizio che faceva appunto pensare alla rottura tra Zoe e Hernandez. Tutto sembrava provare questo improvviso e inaspettato addio, ma ecco che a mettere chiarezza ci pensa la stessa Cristofoli. Con un video, l’influencer chiede al suo pubblico di non credere a tutte le voci che circolano in giro.

“Comunque ragazzi, non credete a tutte le ca…te che leggete di qua e di là, perché la maggior parte delle volte sono tutte ca…te”

Queste sono le parole che in queste ore Zoe usa probabilmente per smentire le notizie di gossip che la vedono protagonista con il terzino del Milan. Non cita in modo esplicito la news, ma il riferimento è abbastanza chiaro. Questa affermazione della Cristofoli arriva proprio nel momento in cui le notizie sulla sua rottura con Theo si fanno forti. Per tale motivo, non si può non pensare che sia una smentita. Altrimenti per quale voce avrebbe dovuto reagire in questo modo?

Sulla questione, da parte del calciatore non arriva alcuna dichiarazione. Solo qualche giorno fa, condivideva sul suo profilo la copertina di Sportweek che lo vede protagonista insieme a Zoe. Proprio perché di recente si sono mostrati complici e uniti, sembrava strano che fosse arrivata la rottura. Alcuni segnali sui social, però, avevano portato a pensare il contrario. Ad esempio, i due continuano a seguirsi sui social, ma nei rispettivi post non compare il like dell’altro.

Determinate frasi della Cristofoli hanno poi rappresentato per i fan una conferma sull’addio. Ora possono dormire sogni tranquilli, in quanto quella di Zoe appare come una chiara smentita alle ultime notizie di gossip.