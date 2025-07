Zia Mara in crisi: caos co-conduttori per Domenica In

Il palinsesto Rai è stato presentato a Napoli qualche settimana fa e, per l’occasione, era stata annunciata la co-conduzione di Domenica In. A distanza di poche giorni, però, la notizia sarebbe rientrata e il prescelto avrebbe fatto un passo indietro. Chi affiancherà Mara Venier nella prossima stagione?

Domenica In, due proposte a Mara Venier

Dopo il forfait di Gabriele Corsi, la Rai avrebbe proposto altri due nomi alla padrona di casa. Chissà se Mara Venier accetterà? I favoriti sarebbero Enzo Miccio e Umberto Broccoli. La notizia è stata pubblicata su L’Espresso e, secondo quanto riferito, il primo sarebbe molto gradito ai vertici Rai, mentre ci sarebbero i dubbi sul secondo. Allora, come mai è stato scelto? Sembra che suo ruolo sarebbe quello di raccontare la storia del programma domenicale di mamma Rai.

Intanto, zia Mara non si sarebbe ancora espressa in merito, ma il suo parere è molto importante per l’azienda con cui lavora da anni. D’altronde, la conduttrice aveva deciso di lasciare il programma per poi essere convinta dai vertici a restare ancora per un po’.

Perché Gabriele Corsi si è ritirato

Mentre il mondo del gossip continua a ipotizzare che Gabriele Corsi si ritirato per volontà di qualcun altro, i fati ufficiali raccontano un’altra versione. Nel comunicato condiviso dalla Rai, la decisione è stata presa di comune accordo tra il conduttore e i vertici visto che il diretto interessato non avrebbe potuto soddisfare le esigenze del programma, in quanto incompatibile, a causa di altri impegni dell’artista.

Mara Venier, tra vita professionale e personale

Al pubblico, però, interessa una sola cosa: che Mara Venier ci sia. Qualche mese fa la conduttrice aveva dichiarato di non essere sicura di tornare, in quanto stava attraversando una situazione particolare e delicata con suo marito. Tuttavia, sembra che tutto si sia affievolito e che il compagno stia meglio.

Zia Mara è ormai un punto di riferimento per gli italiani, che non possono fare a meno di lei e del suo modo di condurre. Da un lato, qualcuno la considera ripetitiva e poco originale; dall’altro è una delle migliori. La chiave del successo? Essere una presenza costante: colei che apre le porte a tutti coloro che vogliono raccontare la propria storia senza filtri, con un’empatia che la distingue da tutti.

Sincerità, onesta e fiducia sono le parole chiavi che la rendono unica. La sua risata è contagiosa, così come lo sono le sue lacrime, che spesso scendono per l’emozione, rendendola ancora più vicina al pubblico che da casa la sostiene e supporta.