No di Gabriele Corsi a Domenica In, Mara Venier smentisce la Rai: figuraccia!

Pasticcio di ‘Mamma Rai’ o, per dirla alla Chiara Ferragni, un errore di comunicazione. Quel che è certo è che la conduzione della prossima stagione di Domenica In si sta trasformando in una vicenda piuttosto imbarazzante per la tv di Stato. Brevissimo riassunto della faccenda: per svecchiare il format, si è pensato di dare una conduzione corale al programma. Inizialmente Mara Venier avrebbe dovuto essere affiancata da Nek e Gabriele Corsi. Il primo ha poi deciso di defilarsi, preferendo migrare a The Voice di Antonella Clerici nel ruolo di giudice/coach. Si arriva alla presentazione dei palinsesti di pochi giorni fa. La Rai annuncia che Domenica In sarà condotto dal tandem Venier-Corsi. L’ultimo colpo di scena risale alle scorse ore. Sempre la Rai, tramite una nota, ha fatto sapere che Corsi non farà parte del progetto in quanto è sorta “un’incompatibilità con altri progetti dell’artista”.

Il comunicato Rai con la motivazione “dell’incompatibilità” è parso fin da subito tutt’altro che credibile. Possibile che un conduttore viene annunciato ufficialmente al timone di una trasmissione storica e poi si scopre che in realtà non può ricoprire il ruolo perché ha altri impegni? Difficile pensarlo. E quindi? Che cosa è accaduto? Nelle scorse ore si è fatta strada l’indiscrezione che ha sostenuto che tra ‘Zia Mara’ e Corsi non scorresse buon sangue. La Venier, a sorpresa, ha rotto il silenzio sul caso e, di fatto, ha smentito la Rai, facendo intendere che la rinuncia del collega a Domenica In non sarebbe dipesa da altri suoi lavori professionali. Si tratterebbe di una questione di cachet.

La padrona di casa di Domenica In, tra le sue storie Instagram, ha pubblicato un estratto di un articolo pubblicato da LaPresse intitolato “Il basso cachet dietro al no di Corsi” (la storia è stata visibile per poco in quanto la ‘Zia’ l’ha poi rimossa, forse essendosi resa conto di aver innescato ulteriori grattacapi all’azienda pubblica per cui lavora). Nella storia Instagram postata dalla presentatrice veneziana si è poi letto:

“Non ci sarebbe stata alcuna ‘incompatibilità’ tra Domenica In e gli altri progetti di Gabriele Corsi. LaPresse smentisce la versione diffusa dalla Rai spiegando che il dietrofront del conduttore sarebbe stato dettato da ragioni economiche legate al cachet. Da qui la scelta di rinunciare alla conduzione del contenitore domenicale guidato da Mara Venier”.

Senza troppo girarci attorno, Venier ha smentito seccamente la nota ufficiale Rai nel condividere quanto sostenuto da LaPresse. Per la tv di Stato, una figuraccia: vedere un dipendente fornire una versione differente dalla propria è un cortocircuito imbarazzante. Ciò spinge anche a credere che, forse, le indiscrezioni recenti che hanno mormorato di una certa maretta tra la ‘Zia’ e parte della dirigenza Rai potrebbero essere vere.