Zeudi, spunta il video della vittoria: solo una profezia? Ipotesi

E’ iniziato il countdown sulla finale del Grande Fratello. Domani sera 31 marzo 2025 il pubblico italiano scoprirà chi è il vincitore di questa edizione che ha fatto molto discutere. I concorrenti già finalisti sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi di Palma e Helena Prestess, invece, Maria Vittoria Minghetti e Chiara Cainelli sono in nomination.

Nell’attesa di conoscere il verdetto definitivo, poco fa è stato pubblicato sul profilo Ig di Zeudi un video che ha incuriosito i fans ed ha scatenato ancora di più i telespettatori che da mesi hanno dubbi sul televoto e sulla possibile manipolazione del reality.

Zeudi, il video misterioso sulla vittoria

A poche ore dalla finale del Grande Fratello, sul profilo social Ig di Zeudi Di Palma è stato pubblicato un video che anticiperebbe la sua vittoria. Si tratta di un filmato in bianco e nero in cui vi è la concorrente al centro dello studio Mediaset che attende il verdetto di Alfonso Signorini. Il conduttore alla fine pronuncerà il suo nome.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zeudi Di Palma (@zeudidipalma)

Profezia o anticipazione? Le ipotesi

Il video non è passato di certo inosservato anzi ha suscitato molti dubbi sui followers e vari utenti che seguono il reality. Qualcuno ha interpretato il filmato come una mossa per coinvolgere il pubblico a votare Zeudi; qualcun altro, invece, ritiene che si tratti di un’anticipazione indiretta che annuncia, appunto, la vittoria della concorrente. Infine, c’è chi ha parlato di una possibile profezia.

Edizione pilotata: riflessioni

Non è un segreto che i reality generino discussioni tra i fans dei concorrenti. Tuttavia, alcune volte si tende ad oltrepassare il limite e a cadere in tranelli rilevanti. E’ il caso del televoto del Grande Fratello di cui ha parlato Striscia la notizia. Nel servizio mandato in onda qualche giorno fa si parla dalle nomination sospette e di televoti contestati. E poi ancora, quante volte i team social dei partecipanti suscitano dubbi che sia tutto pilotato e organizzato a tavolino?

Il caso di Zeudi Di Palma ha riacceso i riflettori sulla questione. Sono in tanti a chiedersi se si tratti di una semplice coincidenza, di una mossa strategica comunicativa studiata o di un segnale che l’esito sia già scritto. Non vi sono prove certe ma ciò che si è potuto constatare nel corso degli ultimi anni è che la produzione ha il potere di montare le puntate a seconda di ciò che piace o meno al pubblico con lo scopo di enfatizzare e favorire alcune storie ad altre, costruire personaggi a proprio piacimento.

Vi sono poi le testimonianze di alcuni ex concorrenti che, una volta usciti dalla casa, hanno rivelato di essere più volte richiamati dagli autori per adottare alcuni atteggiamenti e comportamenti così da attirare l’attenzione del pubblico.