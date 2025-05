Zeudi e Chiara hanno litigato? Alfonso D’Apice rompe il silenzio

Anche se il Grande Fratello è finito da un po’ di settimane, ancora si parla di alcuni concorrenti, proprio come sta succedendo in questi giorni dove Alfonso, Chiara e Zeudi sono finiti al centro di un dibattito. Tutto è cominciato quando i fans del programma hanno notato un po’ di movimenti social che non sono di certo passati inosservati, per non parlare del silenzio che ha fatto più rumore di tutto il resto. Alfonso e Chiara sono insieme ma Zeudi è praticamente la loro migliore amica, proprio per questo in merito sono nati tantissimi dubbi. In una ditta fatta questa sera sui social, Alfonso ha deciso di rompere il silenzio: “Spesso è dall’altra parte che non viene data la possibilità, non tutto è come pensate“.

Parole che hanno fatto pensare subito a Zeudi, considerati i giorni particolari che ci siamo appena lasciati alle spalle. Dopo averli visti per tutto questo tempo sotto le telecamere, i telespettatori ad oggi quasi pretendono di sapere il motivo di questo allontanamento tra le due amiche.

Alfonso non ha parlato esplicitamente di Zeudi ma ha detto che “spesso è dall’altra parte che non viene data la possibilità, non tutto è come pensate” e la domanda era “perché non lasci che Chiara si veda con …” e lui non ha letto volutamente Zeudi #zeudiners #chiaronso #zeuchi — Luca Ricci (@ricci45013) May 5, 2025

Zeudi e Chiara: la fine di una amicizia?

Zeudi e Chiara, all’interno della casa più spiata d’Italia, avevano legato davvero tantissimo. Erano diventate quasi come una cosa sola e Zeudi più volte aveva ribadito di non aver mai avuto amiche donne e di aver trovato in lei tutto quello che aveva sempre sognato. Poi l’unfollow tra Alfonso e Zeudi ha fatto subito discutere, a quel punto per i telespettatori è diventato impossibile non pensare ad una rottura anche tra le due amiche, che effettivamente non si fanno vedere insieme già da un po’.

Inoltre Alfonso ha confermato di essere stato lui a chiedere, ad una sua fanpage, di eliminare un post offensivo nei confronti di Zeudi. Un gesto che forse non è stato apprezzato abbastanza? Insomma, le precise dinamiche purtroppo non le conosciamo ancora, ma sicuramente il tempo ci dirà la verità.