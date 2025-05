Alfonso D’Apice, lo sfogo sui social e la frecciatina: “Chi resta in silenzio è complice”

Alfonso D’Apice, da quando lo scorso anno ha partecipato a Temptation Island, non ha smesso mai di far parlare di sé. Abbiamo visto tutti il momento in cui è stato lasciato da Federica Petagna, e da come poi si è reinventato quando ha partecipato al Grande Fratello, dove ha conosciuto Chiara Chianelli, con cui ad oggi ha una relazione molto profonda. Nella casa li abbiamo visti conoscersi sotto la supervisione di Zeudi di Palma, ex frequentazione di Alfonso e migliore amica di Chiara. Sembravano un trio indivisibile, ma negli ultimi giorni qualcuno non ha potuto fare a meno di notare che Alfonso e Zeudi non si seguono più sui social. Cosa potrebbe essere successo? Lo sfogo di Alfonso, pubblicato proprio oggi su Instagram, ha fatto pensare subito a lei.

“Le parole, anche se scritte dietro ad uno schermo, possono distruggere a fiducia e l’autostima di una persona. Parlare, denunciare e sostenersi a vicenda è fondamentale” così Alfonso ha scritto un lungo post contro il bullismo. In questo sfogo, ha lasciato intendere di aver subito qualcosa di davvero inaccettabile che lo ha segnato proprio in questi giorni. “Mi è stata detta una frase e la riporto qui, ricordatevi: non siete mai soli“.

Alfonso D’Apice sbotta sui social: si riferisce anche a Zeudi?

Questo sfogo di Alfonso può sembrare generico, ma la conclusione, scritta in rosso, ha scatenato davvero molti dubbi: “Chi resta in silenzio quando potrebbe fare qualcosa è complice tanto quanto chi lo commette“. Parole che hanno fatto pensare subito a Zeudi e al suo fandom, da cui l’ex concorrente del Grande Fratello ha ricevuto diversi attacchi proprio di recente. Inevitabile il collegamento con Zeudi e l’ipotesi che potrebbe esserci stata una lite tra i due proprio per il silenzio della sua amica.

Insomma, sui social sono tutti curiosi di sapere la verità riguardo questa probabile lite tra Zeudi e Alfonso, che fino a pochi giorni fa erano grandi amici e si mostravano anche insieme sui social. Nel frattempo, Alfonso ha riscosso davvero tantissimi consensi con questo sfogo su Instagram, per il modo in cui ha invitato i suoi followers a denunciare sempre quando si subisce bullismo.