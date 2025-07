Zeudi Di Palma, presunto flirt con ragazzo di Napoli: lei fa chiarezza

Negli ultimi giorni si è diffuso un gossip secondo il quale Zeudi Di Palma, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, si sarebbe legata sentimentalmente ad un ragazzo di Napoli la cui identità non era stata svelata. L’ex Miss Italia, con un video pubblicato recentemente sui social, ci ha quindi tenuto a fare chiarezza in merito alla sua situazione sentimentale. Le voci sono state così tutte prontamente smentite.

Zeudi Di Palma fa chiarezza sulla sua vita sentimentale

Nelle ultime ore Zeudi Di Palma ha voluto fare chiarezza in merito alla sua attuale vita sentimentale. L’ex Miss Italia e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha difatti pubblicato un video sui social, ripostato dalla pagina Very Inutil People, per parlare del gossip diffusosi recentemente secondo il quale aveva intrapreso una relazione con un misterioso ragazzo originario di Napoli con il quale era stata avvistata. Di Palma ha smentito tutte le voci, spiegando quale sia il suo reale rapporto con il giovane.

Zeudi ha spiegato come il ragazzo con cui si supponeva potesse avere una storia sia in realtà solo un suo caro amico, presentatogli da una conoscenza in comune. L’ex gieffina ha aggiunto di averlo incontrato di recente per realizzare un tatuaggio che le aveva chiesto e di averlo visto circa cinque volte in vita sua oltre a quelle per tatuarlo. Tra i due quindi non c’è alcun flirt ma soltanto un rapporto lavorativo e di amicizia. L’ex Miss Italia ha terminato dicendo che interverrà nei confronti di coloro che hanno diffuso la notizia della presunta frequentazione.

Chi è Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. E’ stata una delle concorrenti ad essere arrivata in finale. Nonostante fosse considerata la possibile vincitrice dai fan del programma, alla fine ha trionfato Jessica Morlacchi. Di Palma non è nuova al mondo dello spettacolo. La ragazza è stata difatti eletta Miss Italia nel 2021 e lavora come modella. Nel 2022 ha affiancato Enrico Papi nella co-conduzione di Big Show. Di recente ha anche avviato un’attività come tatuatrice.