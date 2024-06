Zero Assoluto, Matteo Maffucci sposo: lei è la figlia di un volto tv

Matteo Maffucci, cantante del noto gruppo Zero Assoluto, è convolato a nozze. Ieri, sabato 8 giugno, Matteo si è sposato con la storica fidanzata Benedetta Balestri, figlia di un noto conduttore e autore televisivo. Di chi si tratta? Di Marco Balestri, che ha contribuito a successi come Miss Italia, Scherzi a parte, Stranamore o X Factor. In una romantica cerimonia all’aperto, i due si sono giurati amore eterno circondati da parenti, amici e i loro affetti più cari. Ovviamente, non poteva mancare l’altra metà dei Zero Assoluto, Thomas De Gasperi, come sempre presente al fianco del suo compagno d’avventure e grande amico. Tra l’altro, il duo ha anche cantato diversi dei loro successi durante la festa.

In queste ore, sui social sono apparse molti video e foto della serata. Tra questi, si vede il gruppo musicale cantare la loro hit intramontabile, “Per dimenticare“, dove cantano proprio la frase: “Allora quindi è vero, è vero che ti sposerai”. Prima, gli ospiti hanno mangiato in una grande tavolata all’esterno, per poi scatenarsi tra musica e balli. Oltre al padre della sposa, Marco Balestri, al matrimonio erano presenti altri personaggi noti.

Matteo Maffucci e Benedetta Balestri sono infatti fondatori dell’agenzia One Shot, che si occupa di numerosi content creator, personaggi del web e della televisione. Tra questi, troviamo Paola Di Benedetto e il TikToker Mattia Stanga, che erano per l’appunto presenti alla cerimonia. Dunque, una serata piena di emozioni e divertimento, come si evince dai contenuti condivisi sui social. Alla fine, Marco Balestri ha anche ballato insieme alla figlia, in un altro momento commovente. Tanti auguri ai novelli sposi!

Matteo Maffucci e Benedetta Balestri, la loro storia

Matteo Maffucci, membro dei “Zero Assoluto“, e Benedetta Balestri sono legati da ormai molti anni. La proposta di matrimonio è arrivata nel 2021, durante un romantico viaggio a Parigi. I due sono molto complici non solo nella vita privata, ma anche in quella professionale. Difatti, i due, insieme ad Eugenio Scotto, hanno fondato l’agenzia “One Shot”, che segue con successo molti personaggi dello spettacolo come ad esempio Mattia Stanga, Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto.