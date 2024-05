Paola Di Benedetto, con Raoul è ancora amore: la foto scaccia crisi

Paola Di Benedetto scaccia via qualsiasi voce di crisi con Raoul Bellanova. Ma, si proceda con ordine. Dopo diversi mesi di relazione, lo scorso gennaio Paola e Raoul hanno confermato con un comunicano congiunto la loro rottura. L’annuncio è arrivato a seguito di indiscrezioni di un presunto tradimento da parte del calciatore che, però, è stato smentito da entrambi. Ma, dopo solo circa 10 giorni dal comunicato, i due sono stati beccati di nuovo insieme. Difatti, la coppia è stata vista insieme a Torino, dove vive e gioca Bellanova. Da lì, si pensava ad ritorno di fiamma certo, sebbene i diretti interessati non si siano mai espressi a riguardo, almeno fino ad ora.

Il silenzio di entrambi e la mancanza di avvistamenti ha fatto pensare ad un nuovo allontanamento tra di loro, alimentato ancora di più da diversi gossip che hanno coinvolto Paola nell’ultimo periodo. Alcune settimane fa, si era parlato di una presunta scappatella di mesi con Fedez. Il gossip è nato dopo che Chiara Ferragni e le sorelle Francesca e Valentina hanno improvvisamente smesso di seguire la Di Benedetto. Successivamente, l’ex vippona ha prontamente smentito la notizia, valutando addirittura di agire per vie legali. Ad oggi, non è ancora chiaro il motivo dietro l’unfollow delle sorelle Ferragni.

Ma, non è finita qui. Lo scorso mese, l’ex Madre Natura è stata avvistata in aeroporto insieme ad un calciatore, svizzero Mickael Facchinetti. Stando ai rumors, i due si frequentavano da circa un mese quando sono stati ‘pizzicati‘. Tempo qualche settimana, però, e le carte in tavola sono nuovamente cambiate. In realtà, Paola è tornata insieme al suo ex, Raoul Bellanova. Qualche ora fa, la conduttrice ha pubblicato una foto insieme al difensore del Torino, facendogli auguri per il suo 24esimo compleanno. “Buon compleanno amore”, ha scritto insieme ad uno scatto di loro due abbracciati e sorridenti.

Non è chiaro se la relazione con Facchinetti fosse reale o solo una fake news, ma ciò che è certo è che, attualmente, Paola Di Benedetto è felicemente fidanzata con Raoul Bellanova. Tra i due è ufficialmente ritornato il sereno e sembrano essere ancora molto innamorati.