Zerbi dà il numero di Mammucari a Tu sì que vales, Teo: “Ti querelo!”

La puntata di Tu sì que vales di sabato 17 ottobre 2020 è cominciata con delle scintille tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari. I due giudici hanno avuto una piccola incomprensione già sui primi concorrenti, infatti. Prima con un gruppo di tre ballerini che hanno ricevuto il 100% da parte della giuria popolare, quindi i giudici avrebbero potuto assegnare loro il pass per la finale. Cosa succede in questi casi? C’è un tempo a disposizione per i giudici affinché prendano la loro decisione. Se si alzano e raggiungono il concorrente al centro del palco allora c’è il pass, altrimenti no. Rudy ha subito fermato i suoi colleghi dicendo che non si sarebbe alzato, proprio nel momento in cui sono partiti i secondi. Secondo Teo è stato sbagliato fermare tutto subito, perché ha tolto a loro la possibilità di dare un segnale ai concorrenti. Maria De Filippi è subito intervenuta e non c’è stato né un confronto né uno scontro, ma già col concorrente successivo è successo il patatrac!

Tu sì que vales, Rudy Zerbi e il numero di telefono di Mammucari dato a Pinuccio

Pinuccio ha manifestato tutto il suo amore e la sua ammirazione verso Maria, così quando ha ricevuto tutti i sì a Tu sì que vales ha chiarito di essere andato in trasmissione solo per vedere lei. Sentendo queste parole, Mammucari ha proposto a Pinuccio di avere il numero di telefono di Maria in cambio del suo sì. Il concorrente non ci ha pensato su due volte e ha chiesto se fosse tutto vero. A questo punto è intervenuto Rudy, dicendo che glielo avrebbe dato lui. Ha iniziato a dire le cifre di un numero di telefono e quando ha finito Teo si è accorto che fosse il suo! Proprio così, Zerbi ha dato il numero di telefono di Mammucari a Tu sì que vales. In tv è andato in onda con i bip, perciò non si è sentito niente, ma in studio durante la registrazione i presenti hanno sentito eccome.

Zerbi dà il numero di telefono di Mammucari a Tu sì que vales, lui esplode: “Ti querelo!”

Proprio per questo motivo Teo è schizzato in piedi e ha urlato: “No!”. Maria e Sabrina Ferilli erano incredule e non riuscivano a capire cosa stesse succedendo. “Mo devo cambiare numero!”, ha continuato a dire Mammucari. E quando Maria gli ha chiesto cosa fosse successo, Teo rivolgendosi a Rudy ha detto: “Ti querelo eh! Ha dato il numero mio sto sc..o!”. In tutto questo Zerbi si è fatto una grossa e grassa risata, ma come sarà andata a finire? Mammucari avrà davvero cambiato numero?