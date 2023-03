Nuovo attacco ad Amici di Maria De Filippi, stavolta contro i professori e in particolare due di loro. A parlare è stato ancora una volta Luca Jurman, che a sua volta è stato un insegnante di Amici nelle prime edizioni. Negli ultimi anni, Jurman è spesso protagonista di polemiche sulla scuola di Amici. Oggi si è scagliato contro la presenza di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini nel ruolo di professori di canto, nonostante siano, o siano stati, suoi amici. L’occasione dell’intervista a Nuovo Tv è stata l’accusa precedente sul cantare in playback da parte degli allievi di canto, una polemica affrontata e superata.

Quando gli hanno fatto notare che i prof di canto – in questo caso Zerbi, Cuccarini e Arisa – difendono i loro allievi che utilizzano i moderni strumenti per cantare, lui ha replicato così: “Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro”. Quindi ha spiegato che Lorella Cuccarini è stata una sua allieva e sono molto amici. Anche con Rudy c’era un’amicizia ma non ci sarebbe più: “Siamo stati amici prima che cambiasse per la sua voglia di esposizione mediatica”. Questo non lo ha fermato dal bocciarli come insegnanti di canto ad Amici:

“Nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto. Ci sono professori di danza come Alessandra Celentano che insegnano la tecnica, ma non mi pare che Lorella o Rudy insegnino tecnica di canto. Arisa non lo so. Credo che nessuno di loro abbia la conoscenza o l’esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici, dove si parla di talento e si deve soprattutto insegnare come gestirlo”

In realtà da qualche anno in sala con gli allievi ci sono i professionisti. Quindi i cantanti fanno lezione e preparano le canzoni con dei preparatori e fanno lezioni di teoria, con tanto di interrogazioni; si vede benissimo dei daytime. Succede anche con gli allievi di ballo, che studiano con i professionisti. Certo, magari durante la settimana fanno ascoltare o vedere l’esibizione ai professori che decidono se apportare modifiche, dare consigli in più o se va tutto bene così. Insomma, non sono abbandonati a loro stessi e il ruolo di professore nella scuola di Amici probabilmente è altro rispetto alla lezione di tecnica in sala prove.

Nelle prime edizioni era diverso, è vero, gli allievi facevano lezione con gli insegnanti ma era diversa l’intera organizzazione dello show. Piaccia o no, Amici di Maria De Filippi oggi funziona così e di sicuro ha molti strumenti in più rispetto ai primi anni. Basti pensare alle tantissime opportunità che gli allievi hanno per lavorare con professionisti esterni alla scuola. Insomma, la produzione non manderà via né Zerbi né Lorella dopo l’attacco di Luca Jurman, che è giusto abbia una sua opinione.