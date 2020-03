Zerbi senza pietà su Jacopo ad Amici, lui insinua: “Se vuoi spingere altri…”

Amici Serale, Jacopo non convince Rudy ma i giudici credono in lui

Jacopo Ottonello al Serale di Amici 19 sembra essere il concorrente più bersagliato di tutti, da professori e giudici. Nella seconda puntata è arrivato all’ultimo scontro con Talisa, venendo salvato da tutte le giurie votanti. Sappiamo già che subito dopo il Serale i professori e i giudici dicono la loro sulle esibizioni prima di tornare a casa e i ragazzi ricevono i video in casetta. Su Jacopo i giudici non si sono espressi malissimo. Loredana Bertè ha detto che le piace ogni tanto e che dovrebbe però imitare meno, avere più una sua personalità insomma. Vanessa Incontrada ha trovato ingiusto l’ultimo posto in classifica e ha detto che quando canta da solo è una bomba. Gabry Ponte ha fetto che Jacopo è il concorrente con il maggiore potenziale inespresso ed è un vero peccato. Poi però è arrivata la mazzata da parte di Rudy Zerbi!

Rudy Zerbi, pesante giudizio su Jacopo: “Da casting, ero imbarazzato”, il cantante replica

L’insegnante infatti non ci è andato per nulla leggero: “Chi ancora una volta non mi è piaciuto e ho trovato davvero a livello da casting è Jacopo. O fa qualcosa o per me non merita di andare avanti. Fra le cose peggiori Questo piccolo grande amore, che è stato davvero imbarazzante. Ho provato imbarazzo per lui. Non me lo aspettavo, non credevo. Ero già dubbioso la scorsa puntata, ma questo livello no”. Jacopo non ha reagito benissimo a queste parole, ma nemmeno malissimo. Queste le sue parole: “Che a lui non sia piaciuta la versione di Questo piccolo grande amore è un problema tra virgolette sue, ma imbarazzante mi sembra troppo. È un suo pensiero, altri hanno pensieri diversi, che si tenga il suo pensiero. Tanto penso che continuerà sempre con questa cosa qua”. Secondo Jacopo, Rudy ne ha una a settimana per lui e si è chiesto cosa potrebbe mai dire dopo la prossima settimana, qualora dovesse salvarsi ancora. Lui è sicuro del suo percorso: “Non mi sento peggiorato, mi sento migliorato. Ho fatto dei passi avanti sicuramente. Di certo non devo dare spiegazioni a lui”.

Jacopo Amici, l’insinuazione su Rudy Zerbi: “Se vuoi spingere altri fallo in altro modo”

In confessionale, poi, Jacopo ha aggiunto altro in risposta a Rudy: “Se fossi stato da casting non sarei stato qua. Seconda cosa ha contribuito anche lui a farmi arrivare fino a qua, quindi non vedo il motivo per dire queste cose. Sono un po’ campate in aria. è una sua opinione, che se la tenga buona per lui. A me non me ne frega un ca..o. Dicono le cose ma non specificano il motivo per cui io sia insufficiente o imbarazzante. Cioè su cosa devo migliorare? Interpretazione, sempre la stessa cosa?”. Infine è arrivata l’insinuazione: “Se vuoi spingere qualcun altro, fallo in un altro modo caro mio”.