Sono tornati: Rudy Zerbi e Arisa sono i Sandra e Raimondo di Amici! Dopo aver bisticciato e giocato un paio di edizioni fa, quest’anno Zerbi è tornato all’attacco con la collega punzecchiandola, e secondo qualcuno non scherza più di tanto. Insomma, non sono pochi a credere che a Rudy piaccia davvero Arisa! Intanto lui lo pone come scherzo e anche oggi ha avanzato una curiosa richiesta a Maria De Filippi. L’occasione si è presentata dopo una gara di improvvisazione dei ballerini, giudicata dall’amatissimo Sebastian Melo Taveira.

Il tema della gara era la seduzione. Dopo una votazione degli allievi a giocarsi uno stage privato con Sebastian sono stati Mattia, Gianmarco e Ramon. Ognuno di loro ha scelto chi far sedere su una poltrona e dunque a chi dedicare l’improvvisazione di seduzione. Mattia ha scelto Maddalena, visto che c’è del tenero tra loro. Gianmarco ha scelto Megan, mentre Ramon ha scelto Alessandra Celentano. Dopo le loro tre esibizioni, Zerbi ha chiesto di ballare per Arisa!

La professoressa di canto ha tentennato inizialmente, poi però è stata al gioco. Arisa però ha pensato bene di mettere le cose in chiaro con Rudy: “Non mi limonare”. Maria l’ha subito rassicurata: “No, è vietato dalla legge”. La conduttrice ha messo in guardia Zerbi dicendogli che sarebbe finito di sicuro tra i nuovi mostri di Striscia la Notizia. Lui però ha fatto capire di esserci abituato. Poi ancora Maria ha ironizzato sulle doti di ballerino di Rudy: “Io l’ho visto ogni tanto muoversi a Tu sì que vales, un disastro”. E invece Zerbi era convinto di ciò che stava per fare!

Appena è partita la musica, Rudy ha cominciato a camminare verso Arisa e si è tolto le scarpe, lanciandole in aria. Poi si è tolto la camicia, si è avvicinato ad Arisa e si è nascosto sotto la camicia con lei! Maria è scattata in piedi vedendo Zerbi e Arisa sotto la camicia: “Rudy! Ma guarda che str..zo!”.

Era tutto un gioco, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente sotto la camicia non è successo nulla. Anche perché tutto è finito tra le risate dello studio, con Arisa che ha dato un bacio sulla guancia a Rudy dicendogli “Sei troppo carino”. Il video di Zerbi che seduce Arisa ad Amici, però, sta facendo il giro del Web. Il primo a condividerlo è stato Rudy stesso, che su Instagram ha scherzato: “Se mi vuoi in finale ballo ad Amici metti un cuore subito nei commenti”.