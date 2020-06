Zequila precisa: “Mara Venier e Simona non hanno litigato per colpa mia”

Perché hanno litigato Mara Venier e Simona Ventura: Antonio Zequila chiarisce la sua posizione

Antonio Zequila, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Mio, chiarisce la sua posizione nei confronti della lite che vede coinvolte le presentatrici Simona Ventura e Mara Venier. L’attore dichiara che le conduttrici hanno avuto dissapori per questioni personali ad oggi ancora avvolte nel mistero. Sottolinea, comunque, di essere stato conteso tra le due donne al termine del reality l’Isola dei famosi del 2005, a cui l’attore ha partecipato, perché entrambe lo avrebbero voluto come loro ospite nelle loro rispettive trasmissioni dell’epoca, Quelli che il calcio e Domenica In. Alla fine Zequila ha accettato la proposta di Mara Venier snobbando lo show della Ventura.

Zequila: “Mara e Simona hanno litigato per motivi personali”

Nelle dichiarazioni rilasciate al settimanale Mio Zequila precisa:”Purtroppo le mie parole sono state fraintese. Mara Venier e Simona Ventura hanno litigato per motivi personali che esulano da me. Io ho solo detto che dopo aver fatto l’Isola nel 2005, ero conteso tra le due conduttrici. Mara mi voleva a Domenica In e mi offriva cinque puntate rinnovabili, mentre Simona mi voleva a Quelli che il Calcio e mi offriva tre puntate. Inutile dire che accettai la proposta di Mara, che era la regina indiscussa della Rai. Era come dover scegliere tra la Juventus e una squadra di serie B: non c’era neanche da pensarci. Sono comunque molto riconoscente a Simona che mi diede la possibilità di fare l’Isola, di cui fui l’elemento portante: dopo la fine del reality ero diventato il personaggio del momento, ero uno showman alla Fiorello e mantenevo a Domenica In uno share altissimo”.

Zequila fa chiarezza sulle sue vecchie affermazioni

Zequila si è ritrovato quindi a smentire le precedenti dichiarazioni in cui affermava: “Dopo l’Isola dei Famosi tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al “fenomeno Zequila”. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto. Il motivo? Post reality Simona mi offriva tre ospitate nel suo programma domenicale sul secondo canale, mentre Mara, nella sua Domenica In, me ne offriva ben cinque. E io, dopo aver lavorato con mio padre nei mercati, ho seguito la legge del miglior offerente, anche se poi è proprio nel salotto di Mara che è successa la famosa bagarre tra me e Pappalardo”.

Simona Ventura e Mara Venier: il loro rapporto oggi

A distanza di quindici anni le due conduttrici sicuramente non possono considerarsi amiche ma neanche nemiche. In passato erano legate da Gerò Carraro figlio del marito di Mara e compagno per diversi anni di Simona. Ad oggi la Ventura è felicemente fidanzata con Giovanni Terzi, non avendo nulla che possa legarla alla Venier e quindi condurle – almeno per il momento – ad una riappacificazione.