Zequila: “Mara Venier e Simona Ventura in conflitto per colpa mia”

Perché Mara Venier e Simona Ventura hanno litigato: la confessione di Antonio Zequila

Rivelazione inaspettata di Antonio Zequila dopo il Grande Fratello Vip. Nel memoriale a puntate che appare ogni settimana su Chi, l’attore napoletano ha ricordato di recente la sua esperienza all’Isola dei Famosi di Simona Ventura. Nel 2005 Zequila ha lasciato il segno in Honduras e si è guadagnato l’appellativo di er Mutanda. All’epoca era uno dei personaggi tv più richiesti, conteso – a detta del diretto interessato – dalle prime donne della tv, tra cui la Ventura e Mara Venier. Stando alle parole di Antonio sembra che i primi conflitti tra le due ex amiche – che oggi non hanno più alcun tipo di rapporto – siano nati proprio a causa sua.

Cosa ha detto Antonio Zequila su Mara Venier e Simona Ventura

“Dopo l’Isola dei Famosi tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al “fenomeno Zequila”. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto. Il motivo? Post reality Simona mi offriva tre ospitate nel suo programma domenicale sul secondo canale, mentre Mara, nella sua Domenica In, me ne offriva ben cinque. E io, dopo aver lavorato con mio padre nei mercati, ho seguito la legge del miglior offerente, anche se poi è proprio nel salotto di Mara che è successa la famosa bagarre tra me e Pappalardo”, ha dichiarato Antonio Zequila.

Oggi Mara Venier e Simona Ventura non sono più amiche

Zia Mara e Super Simo sono state amiche per tanti anni: un legame che si è poi rafforzato quando la conduttrice ha iniziato una relazione con Gerò Carraro, figlio del marito della Venier. Dopo un primo litigio e una conseguente riappacifacazione – che ha portato Mara a sostenere Simona come concorrente all’Isola dei Famosi – le due oggi sono di nuovo lontane. I motivi di questa rottura restano però, Zequila a parte, avvolti nel mistero.