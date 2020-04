Antonio Zequila ancora contro Sossio dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip

Per Antonio Zequila il gioco del Grande Fratello Vip è ufficialmente finito ma l’attore continua a stuzzicare Sossio Aruta. I due si sono scontrati più volte nella Casa di Cinecittà e nel corso della semifinale non sono mancate accuse gravi e pesanti. Una diatriba mai risolta, tanto che Er Mutanda è arrivato addirittura a fare una promessa importante se l’ex calciatore vincerà la quarta edizione del reality show. Del resto le probabilità ci sono tutte visto che l’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è stato il primo finalista di questa edizione. Nonostante sia stato uno degli ultimi concorrenti a varcare la porta rossa il compagno di Ursula Bennardo ha prontamente lasciato il segno.

Le ultime dichiarazioni di Antonio Zequila su Sossio Aruta

“Se Sossio dovesse vincere il reality show mi ritiro dalla tv e farò solo cinema”, ha fatto sapere Antonio Zequila al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 8 aprile. In realtà queste dichiarazioni sono state fatte dal diretto interessato già al Grande Fratello Vip, subito dopo la sua eliminazione avvenuta in semifinale. Ma a quanto pare Zequila ha assicurato che è pronto a mantenere questa promessa solo ed esclusivamente se Aruta trionferà nel programma di Alfonso Signorini. Ma nella sua ultima intervista Antonio non ha potuto fare a meno di punzecchiare anche un altro rivale: Patrick Ray Pugliese.

Perché Patrick è diseducativo secondo Antonio Zequila

Antonio Zequila si è scusato per aver dato del “lardoso” a Patrick Ray Pugliese ma a Chi ha chiarito: “Abbiamo sbagliato entrambi, ma va detto che lui per il pubblico da casa è un pessimo esempio. Non posso accettare che in tv vada un individuo che ingurgita cibo in quel modo. È diseducativo e, oggi come oggi, non possiamo permetterci di promuovere certi comportamenti”.