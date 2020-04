GF Vip, Patrick non perdona. Duro su Zequila: “Perché non è intelligente”

GF Vip, Patrick non perdona Antonio Zequila. Duro dopo la semifinale: “Mai pensato che fosse intelligente. Lui è un asino, ecco perché”

La semifinale dai ‘lunghi coltelli’. Ieri al Grande Fratello Vip Antonio Zequila ha subito una doccia gelatissima: eliminazione con percentuali bulgare in semifinale (solo l’8% dei votanti avrebbe voluto che restasse nella Casa). Beffa nella beffa il fatto che la sfida l’ha persa con Patrick Ray Pugliese con il quale i rapporti si sono parecchio deteriorati nell’ultimo periodo. Ma non è finita qui: sempre lungo la semifinale l’attore ha avuto atteggiamenti alquanto discutibili: prima ha dato del “lardoso” a Pugliese, poi non ha salutato nessuno prima di lasciare il reality (con evidente arrabbiatura. Ha accettato solo il saluto di Aristide), infine ha tuonato su Paola Di Benedetto. “Non sono contento”, ha detto senza girarci attorno riferendosi al fatto che la giovane abbia raggiunto la finale. Dal canto suo Paola lo ha apostrofato con male parole quando Zequila ha sminuito la forma fisica di Pugliese (“Pesa 100 chili e ha la pancia”).

Patrick contro Zequila a fine puntata

“Ho fatto la figura che non so rispondere o di quello che non sa rispondere? Ho detto la parola cog…..ne e non volevo dirla ma si è comportato proprio da cog….ne”, ha tuonato Patrick una volta finita la puntata che ha visto l’eliminazione di Antonio. Il rapporto difficilmente sarà recuperato fuori dalla Casa. Stessa musica per Paola Di Benedetto che ha dichiarato: “Di fronte alla mia provocazione, quando ho chiesto a Pupo di riferirgli che ero arrivata in finale, aveva l’ultima possibilità di uscirne da signore e invece ha detto ‘Sei in finale ma non è detto che vinci’”.

Grande Fratello Vip, Patrick: “È impressionante come scada, proprio accecato. Sembra uno dei cattivi Disney”

Patrick ha poi rincarato la dose: “È proprio un asino, quella è l’intelligenza che manca. È poco intelligente. È impressionante come scada, proprio accecato. Sembra uno dei cattivi Disney”. La Di Benedetto gli ha fatto eco: “Era accecato dal voler arrivare in finale, puntava proprio alla vittoria. Non gli importa di nessuno, del percorso, delle amicizie. Voleva vincere, punto. Ne ha avute per tutti. Io sono una nullità, non ho fatto niente tranne le docce. Lì l’eleganza dove sta? Paolo c’era o non c’era è la stessa cosa. Antonella è il nulla. A te ha detto che sei un falso”. Pugliese ha poi continuato, affermando che Zequila “è un uomo pieno di vanità senza senso.” Quindi l’affondo finale: “Non ho mai pensato che fosse intelligente.”