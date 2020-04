Zequila ripesca un fatto spinoso del passato di Sossio: attacco frontale

Antonio Zequila passa all’attacco e pubblica sui social un dettaglio del passato di Sossio Aruta: “Proprio un bell’esempio, complimenti”

Non sembra placarsi l’antipatia reciproca tra Sossio Aruta e Antonio Zequila. L’attore sembra non aver ancora digerito il passaggio dell’ex calciatore alla finale del Grande Fratello Vip. Secondo Antonio, data la permanenza più duratura nel reality rispetto ad Aruta, la sua promozione in finale sarebbe stata molto più giusta. Ma si sa, il pubblico è sovrano: mentre Sossio è volato in finale, Antonio è uscito di scena durante la semifinale andata in onda mercoledì 1 aprile. L’ex gieffino, però, sembra non voler sotterrare l’ascia di guerra e, nelle ultime ore, ha ripescato dal passato di Sossio un episodio per screditare il rivale e far valere le sue ragioni. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Il colpo basso di Antonio per Aruta, i fan non approvano

Qualche ora fa, l’attore partenopeo ha pubblicato sul suo account di Instagram una parte della biografia dell’ex protagonista del Trono Over, la parte della sua vita inerente la sua carriera calcistica. Nello specifico, Antonio ha riportato i dettagli che riguardano la squalifica di Aruta dai campi di calcio in seguito ad una rissa avvenuta durante il derby di Frosinone-Latina. “Solo per coerenza e rientrando nel gioco del Grande Fratello… ieri il signor Sossio Aruta mi ha apostrofato col termine di cafone e antisportivo. Lui è il vero sportivo…esempio di calcio, complimenti!”. Non sono mancati i commenti negativi da parte dei fan che lo hanno criticato per aver riportato fatti di anni addietro solo per mettere in cattiva luce l’ex coinquilino.

Patrick e Paola contro Zequila

“Ho fatto la figura che non so rispondere o di quello che non sa rispondere? Ho detto la parola cog…..ne e non volevo dirla ma si è comportato proprio da cog….ne”, ha tuonato Patrick una volta finita la puntata che ha visto l’eliminazione di Antonio. Il rapporto difficilmente sarà recuperato fuori dalla Casa. Stessa musica per Paola Di Benedetto che ha dichiarato: “Di fronte alla mia provocazione, quando ho chiesto a Pupo di riferirgli che ero arrivata in finale, aveva l’ultima possibilità di uscirne da signore e invece ha detto ‘Sei in finale ma non è detto che vinci’”.