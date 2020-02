Zequila incontra Eva Robin’s al Gf Vip: bacio a sorpresa e domande piccanti

Gf Vip 4, Eva Robin’s entra nella Casa e fa una sorpresa a Zequila: i due hanno avuto un flirt

Antonio Zequila ha incontrato Eva Robin’s al Gf Vip, dopo che lei ha rilasciato delle dichiarazioni a Live Non è la d’Urso. Eva ha raccontato di essere stata un flirt di Antonio Zequila ma che lui si è dimenticato di citarla nell’elenco delle sue conquiste. Alfonso Signorini aveva già annunciato il momento “Zequila boom boom” in cui avrebbe dato spazio alle ex del concorrente e così è stato. Nella puntata di stasera, lunedì 4 febbraio, il conduttore ha inaugurato il momento in modo simpatico, mostrando una fila interminabile di donne davanti alla Casa del Gf Vip e poi ne ha annunciata qualcuna. Dopo una signora di nome Imma di Roma, Alfonso ha annunciato l’ingresso di un’altra ex di Zequila di nome Eva e la Robin’s ha fatto il suo ingresso in Casa.

Eva Robin’s al Gf Vip gela Signorini: “Che facciamo, ci sdraiamo?”

Antonio era freezato, per cui Eva ha avuto modo di parlare liberamente: “Antonio, sono anche emozionata. È una valanga di anni che non ci vediamo, mi troverai anche invecchiata. Sono venuta qui un po’ piccata, forse mi hai trovata indegna per il tuo elenco?”. Eva ha proseguito parlando della mamma di Zequila, complimentandosi con la signora ed elogiandola. Non ha mancato di elogiare anche Antonio, che le è stato molto vicino in un momento difficile della sua vita. Poi ha chiesto che il concorrente venisse sfreezato ed è stata accontentata. Antonio Zequila e Eva Robin’s si sono salutati con un bel bacio a stampo! “Che facciamo, ci sdraiamo?”, ha subito detto la Robin’s, che poco prima ha fatto un’altra osservazione piccante dicendo che Antonio oggi è ancora… un bellissimo uomo!

Zequlila conferma il flirt con Eva Robin’s e aggiunge: “Sono single, non escludo niente”

Zequila comunque ha confermato il flirt con Eva Robin’s e non ha mancato di farle complimenti: “L’ho citata più di una volta. Forse qualcuno lo ha omesso. Io ho sempre detto che Eva Robin’s ha una sensualità più di una donna. È una donna sensibile con il cervello di un uomo. Io la adoro, l’ho sempre adorata”. Signorini ha anche chiesto se potrebbe esserci un futuro per i due. Zequila non ha negato: “Perché no? Sono un uomo single e non escludo niente. La massima espressione della libertà è l’amore”.