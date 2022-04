Zequila: “Estefania e Roger tutto falso, Jeremias ha un segreto”

Antonio Zequila dopo l’Isola dei Famosi 2022 si sbottona e svela delle indiscrezioni su alcuni naufraghi ancora in gioco. È stato lui il primo eliminato in questa edizione e oggi si è presentato nel salotto di Barbara d’Urso. A Pomeriggio Cinque ha rivelato di avere molto da dire su Jeremias e Gustavo Rodriguez. L’ex naufrago ha descritto il fratello di Belen come la persona più maleducata del reality show. A questo punto, ha deciso di raccontare un episodio particolare che avrebbe condiviso insieme ai due argentini.

Come riporta Biccy, ha parlato di questa “cosa importante che è successo” quando sono stati trasferiti nella casa, a causa del temporale. Jeremias Rodriguez avrebbe tenuto nei confronti del padre Gustavo un atteggiamento troppo duro e poco carino.

“Ha violato il quarto comandamento di nostro Signore: mentre il padre stava parlando lui ha detto ‘stai zitto, zitto, devi stare zitto’, mortificandolo”

L’ex naufrago è andato avanti con il suo racconto, facendo sapere che Gustavo poi si sarebbe recato da lui e sarebbe scoppiato in lacrime: “Si è messo a piangere, io l’ho abbracciato”. A questo punto, il signor Rodriguez avrebbe rivelato ad Antonio Zequila un qualcosa di davvero importante. Secondo il suo racconto a Pomeriggio Cinque, gli avrebbe confidato:

“C’è questa cosa che devo rivelarti si tratta di un segreto, non è mai stata rivelata non è una cosa pubblica”

Tra loro, subito dopo, ci sarebbe stato un altro abbraccio. Ha, però, precisato di non poter rivelare nel dettaglio cosa si sono detti, in quanto si tratterebbe di “una cosa segreta”. Barbara d’Urso ha subito concordato con Zequila: “No, non dire nulla, non riveliamo nulla. Questo è il tuo punto di vista andiamo avanti”. E non è tutto, l’ex naufrago non si è fermato qui.

All‘Isola dei Famosi 2022 si starebbe formando la prima coppia, quella composta da Estefania Bernal e Roger Balduino. Oggi Zequila si è sentito di sganciare un’altra bomba e questa volta i protagonisti sono i due giovani naufraghi, tra cui ieri sera è anche scattato un bacio più passionale. Innanzitutto, l’attore precisa di non aver mai provato interesse per Estefania, come invece ha fatto presente più volte Jeremias. Dopo di che, ha raccontato la sua verità su questa storia.

“Allora è assolutamente tutto falso, perché loro due hanno fatto tutto sulla carta. Quando Estefania era in albergo mi ha detto ‘a me Roger non piace affatto, lui è un bamboccio, che ci faccio? A me piace tanto Jeremias, peccato che sia fidanzato’”

Zequila pare voler smascherare Estefania e Roger che, se il suo racconto fosse vero, starebbero recitando. Non ci sarebbe alcun interesse tra loro e tutto sarebbe stato studiato a tavolino. Infine, l’ex naufrago non ha riservato parole positive su Floriana Secondi, con cui ha trascorso i primi giorni di realiy in coppia.