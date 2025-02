Zequila e Manuela Festa, finita: “Cose gravi, si valuta la denuncia”

The end, è finita la storia d’amore tra Antonio Zequila e Manuela Festa. E la rottura non è stata per niente soft. Anzi la donna ha dichiarato che sta valutando se rivolgersi o meno alle autorità in quanto ritiene che l’attore abbia avuti nei suoi confronti atteggiamenti “aggressivi” e “tossici”. In particolare, la 30enne, professione modella e influencer, ha sostenuto che l’ex compagno ha provato a ostacolare la sua carriera e che la decisione di allontanarsi da lui l’ha presa per tutelarsi. La giovane, le cui dichiarazioni sono state anche riprese dall’agenzia Adnkronos, ha parlato con il sito The Reading Monkey.

Manuela Festa, è finita con Antonio Zequila: lei lo accusa di atteggiamenti gravi

La showgirl ha assicurato che Zequila ha adottato comportamenti “insostenibili” e “aggressivi“. “Non potevo più tollerare certi atteggiamenti nei miei confronti. Antonio ha cercato in tutti i modi di ostacolarmi professionalmente e per me questo è inaccettabile”, ha spiegato la donna che ha poi sottolineato che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi “a 60 anni non ha ancora una posizione stabile e invece di supportarmi, tentava di frenarmi. Era diventato insostenibile”.

Manuela Festa ha inoltre dichiarato che ha avuto problemi con Zequila anche dopo che ha messo fine alla relazione sentimentale in quanto lui le avrebbe mandato messaggi talmente offensivi da spingerla a valutare se andare dalle autorità competenti a denunciare la faccenda. Al momento la modella sta cercando di capire qual è il modo migliore per affrontare la questione: “Non ho ancora deciso il da farsi, ma non escludo nulla”.

Festa ha poi sottolineato che il rapporto con l’attore era diventato tossico, rimarcando che non ha alcuna intenzione di lasciarsi intimidire: “Quando una donna sceglie di allontanarsi da una relazione tossica, ha il diritto di essere rispettata. Sto riflettendo, ma non mi lascerò intimidire”.

Secondo quanto scritto dall’agenzia Adnkronos, al momento la modella ha il solo obbiettivo di lasciarsi la vicenda alle spalle e di pensare al suo futuro, a nuovi progetti e alle persone che le manifestano affetto in modo sincero e incondizionato. “Penso solo a me e ai miei obiettivi. Voglio concentrarmi su nuovi progetti e su persone che sappiano supportarmi e non ostacolarmi. Ho chiuso con le zavorre”, ha tuonato la showgirl.

Antonio Zequila in silenzio: si attende la sua versione dei fatti

Per ora Zequila ha preferito rimanere in silenzio e non commentare le accuse mosse nei suoi confronti. Non è detto, però, che resti con la bocca chiusa anche nelle prossime ore. Anzi si attende la sua versione della vicenda. La scintilla con la modella era scattata a Sanremo. Fino a pochi mesi fa entrambi erano entusiasti del rapporto. Poi evidentemente qualcosa si è rotto.