GF, Zequila su Varrese: “Non è adatto a Simona” e rivela aneddoti

Antonio Zequila, ex di Simona Tagli, ha parlato della loro storia e del perché è finita a Turchesando. Ha poi svelato cosa pensa della possibile liason tra lei e Massimiliano Varrese.

L’ex gieffino ha speso delle belle parole nei confronti della Tagli e ha parlato con grande stima del rapporto che hanno avuto. Ha confessato che inizialmente si sono conosciuti quando lei era sposata, successivamente si sono rincontrati ad una manifestazione. La loro storia è durata 6 anni.

“Quando io l’ho conosciuta era nel massimo della sua espressione, sprizzava sensualità da tutti pori. Lei era famosa e io no, era molto ambita, molto sensuale. Aveva l’ormone in fermento, ma mi ha colpito la sua simpatia“

I due hanno anche convissuto a Roma. Antonio ha però svelato che Simona aveva un difetto: era estremamente gelosa. Ciò a lungo andare è diventato un problema, soprattutto appena lui è diventato famoso.

Su Sharon Stone ha rivelato che non c’è mai stata nessuna storia, ma ha spiegato meglio com’è andata la vicenda e del perché c’entra l’attrice con la loro rottura.

“Con Simona avevamo litigato un giorno perché c’era una sfilata e lei mi diceva: ‘Vedi c’è Sharon Stone davanti a me, brutto ex te ne sei andato, se invece stavi con me la conoscevi’. E invece il giorno dopo la Stone lavorò a Parigi e ci conoscemmo. Tra noi però non c’è stata nessuna liason“

Il pensiero su Massimiliano Varrese

Zequila ha spiegato che secondo lui Simona ha bisogno di “uno spirito guida” e per questo non ritiene Massimiliano l’uomo adatto a lei: “È un po’ troppo chiuso per Simona, lei ha bisogno di persone più simpatiche e gaudienti“. Ed ha fatto l’esempio di Luca Salatino.

A proposito dell’attore, però, lo vede come possibile vincitore. Secondo lui se la batte con Beatrice Luzzi. Ritiene, infatti, che loro sono gli unici che si sono messi davvero in gioco e che sono emersi all’interno del programma.

La forza all’interno del programma di Simona

Antonio si è complimentato con l’ex che sta superando tutti i televoti, battendo anche i più forti. Anche se non è merito del fandom che si è creata ma di quello di Beatrice che la sta supportando. Sempre a proposito del rapporto creato con l’attrice, lui nega che ci possa essere davvero interesse amoroso da parte della Tagli. Poiché è fermamente convinto che a lei piacciano solamente gli uomini.