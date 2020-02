Zequila corteggiato da un noto cantante: parla l’ex Simona Tagli

Zequila corteggiato da un cantante molto amato: l’ex Simona Tagli lancia uno scoop a Mattino 5

Antonio Zequila, in passato, sarebbe stato corteggiato da un noto cantante. Questo è lo scoop che oggi lancia l’ex fidanzata del concorrente del Grande Fratello Vip, Simona Tagli. Ospite a Mattino 5, la showgirl ha iniziato a parlare dell’ex fidanzato proprio lanciando questa notizia. Federica Panicucci, ovviamente, chiede alla donna di prendersi le sue responsabilità per le dichiarazioni che sta per fare. Un cantante molto conosciuto e abbastanza amato avrebbe corteggiato Zequila. A detta di Simona, il gieffino non dovrebbe parlare solo dei suoi ‘trofei femminili’ ma anche di quelli maschili. In questo modo, non rischierebbe di essere troppo monotono. La Tagli, come già aveva fatto qualche giorno fa a Pomeriggio Cinque, è rimasta molto male di fronte al comportamento dell’ex fidanzato, con cui ha avuto una storia di ben sette anni. In particolare, la donna lamenta di non essere mai nominata all’interno della Casa da Zequila e non solo. Durante la loro ultima conversazione, proprio prima del reality, Antonio avrebbe usato delle parole per lei abbastanza sgradevoli sul suo fisico.

“Lui parla troppo dei suoi trofei femminili. Dovrebbe anche diversificare e parlare dei trofei maschili”, dichiara a Mattino 5 Simona Tagli su Zequila. E mentre la Panicucci mostra le immagini della diretta nella Casa, dove c’è Antonio che fa il bagno, la showgirl prosegue con il suo scoop. “Non posso affermare niente, non posso mettere la mano sul fuoco su niente, però lui mi ha raccontato che ha avuto un grandissimo corteggiamento da questo cantante molto noto e molto amato da tutti, che anche io amo”, confessa la Tagli questa mattina. Chi è questo cantante a cui si riferisce? La showgirl ci tiene a precisare che non farà il nome dell’artista in questione. Intanto, proprio ieri sera, a Live – Non è la d’Urso Eva Robin’s ha confessato di aver avuto una relazione in passato con Zequila.

La Tagli lancia un vero e proprio scoop su Zequila. È probabile che questa sera, nel corso della nuova puntata del GF Vip, Signorini dia la possibilità ad Antonio di replicare a questa notizia. A detta di Simona, il gieffino dovrebbe parlare dell’amore universale, anziché fare sempre riferimento alle storie avute con varie donne del mondo dello spettacolo. Intanto, Alessandra Mussolini, anche lei ospite a Mattio 5, ammette di vedere Zequila in crisi: “Non sta bene, deve essere tirato sù. Questo sta vivendo una crisi”.