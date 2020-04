Zequila ‘esagerato’ si racconta: “I miei 23cm e quando rimasi spiantato”

Antonio Zequila ‘esagerato’ si racconta: “I miei 23cm (che dimensioni! ndr) e quando rimasi spiantato”. Er Mutanda senza freni

Antonio Zequila, 56 anni, continua a fare boom boom dopo il Grande Fratello Vip 4, di cui è stato assoluto protagonista. Nella seconda puntata delle sue memorie ospitate sul magazine Chi, è tornato a parlare a ruota libera della sua vita passata, fatta di alti e bassi. Una sola costante: l’amore per le donne e il rispetto. Per loro, ma anche per se stesso. L’attore infatti ha precisato che, a differenza di quanto detto da qualcuno, non ha mai svenduto il suo corpo, né a uomini né a donne. Spazio poi a un’esistenza da montagne russe: su e giù. Ogni scalata prevede anche una discesa. Inevitabile ogni tanto trovarsi con “il sedere per terra”, “All’apice del successo ho sperperato 200mila euro in automobili. Sono rimasto col sedere a terra poco dopo, per non aver saputo amministrare le mie finanze al meglio”.

Zequila è sempre Zequila: “Le mie misure intime, circa 23 cm, hanno sempre fatto parlare”

Zequila ha spifferato anche dei dettagli molto intimi su di sé. Senza troppo girarci attorno ha affermato che le sue dimensioni, nello slippino (d’altra parte lo chiamano ‘Er mutanda’), sono imponenti: “Le mie misure intime, circa 23 cm, hanno sempre fatto parlare”. A questo punto Boom boom ha ricordato l’intensa storia con Milly d’Abbraccio. Antonio ha quindi virato sulla questione professionale e sulle dicerie circolate sul suo conto negli anni….

Zequila: “Non somo mai stato un gigolò. Solo per fiction, il resto sono solo calunnie”

“Qualcuno si è divertito a dipingermi e ad associarmi al mondo dei gigolò. Str….te. L’ho fatto per fiction, mai nella realtà“, ha spiegato Zequila, riferendosi alla soap Cento Vetrine: “Nel programma gestivo un’attività dove affittavo, per notti di passione, aitanti giovanotti a donne sole e annoiate della Tornino bene. Stop. Il resto sono solo calunnie.”