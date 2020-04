Zequila punge la Elia: “Preferisco una come Marina, la differenza si nota”

Antonio Zequila risponde alla provocazione di Antonella Elia: “Nemmeno tu sei il mio tipo”

Nonostante il Grande Fratello Vip sia finito da qualche settimana, gli strascichi delle liti e dei risentimenti tra i vari concorrenti continuano a tener banco durante questi giorni di quarantena. Nella giornata di ieri, durante una diretta con Asia Valente, Antonella Elia ha risposto alle varie domande dei follower in collegamento. Tra le tante, molte chiedevano un parere su Antonio Zequila, con il quale la torinese ha litigato più volte, ed ha confidato ad Asia: “Quando te ne sei andata via lui è entrato in depressione, è proprio impazzito”. In seguito, la Elia ha rivelato un retroscena in merito ad Antonio: “A me Zequila non piace per niente, proprio zero. Quando gli ho dato quel bacio a stampo era per gioco e Pietro si è pure arrabbiato. Non mi piace, è l’opposto dell’uomo con cui potrei stare”. Inutile dire che la replica del campano è arrivato subito dopo: attraverso una foto condivisa su Instagram in cui lo si vede abbracciato alla compagna Marina, l’attore ha sottolineato in modo pungente le differenze tra la Elia e la fidanzata, dimostrando anche lui il suo mancato interesse nei confronti della showgirl.

Botta e risposta tra Antonio Zequila ed Antonella Elia: “Mi piace un’altro tipo di donna”

Non è tardata ad arrivare la risposta alle provocazioni di Antonella da parte dell’attore partenopeo. Pochi minuti fa, Zequila ha pubblicato uno scatto su Instagram con tale didascalia: “Vorrei tranquillizzare un’ex concorrente del Gf Vip 4 che ha asserito che non sono il suo tipo. Nemmeno lei è il mio, abbiamo gusti diversi… a me piacciono le donne more, olivastre, mediterranee come Marina. Pur essendo coetanee, la differenza c’è… ma non si vede”. Staremo a vedere se l’ex star del Bagaglino risponderà per l’ennesima volta. Nel frattempo, un’altro ex gieffino ha qualche conto in sospeso con Antonio.

C’è chi si aspetta delle scuse ‘pubbliche’ da parte dell’attore

Qualche giorno fa, Sossio Aruta ha è tornato a parlare di Zequila ai microfoni di Radio Radio, intervenendo nella trasmissione Non succederà più condotta da Giada Di Miceli. “Sto ancora aspettando le scuse. Ho letto da qualche parte che me le ha fatte, ma non mi sono arrivate. Le ha dette in qualche intervista o sui social, ma non sono bene accette. Da uomo dovrebbe farlo pubblicamente e non attraverso i social o interviste. Una volta fatto questo potremmo pensare a fare Pechino Express insieme. Non deve chiamarmi, mi ha offeso e ha provato a screditarmi pubblicamente e deve chiedermi scusa pubblicamente”, ha tuonato l’ex protagonista del Trono Over.