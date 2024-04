Zengavò, pubblicata la prima ecografia: a chi somiglia la bimba

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga diventeranno presto genitori. La coppia ha recentemente rivelato attraverso i social di aspettare una femminuccia. Nelle ultime ore sui loro profili Instagram hanno condiviso con i follower una delle prime ecografie della piccola. Questa mostra chiaramente il volto della bambina ed i fan della coppia sono rimasti estasiati dalla tenerissima immagine, commentando in merito a quale dei genitori somigliasse di più.

Dopo aver svelato pubblicamente il sesso del loro bebè la scorsa settimana, gli Zengavò hanno condiviso delle storie su Instagram per mostrare ai loro follower le prime immagini della bambina che l’attrice ha in grembo. Rosalinda ed Andrea avevano annunciato che sarebbero diventati presto genitori il 16 marzo.

Guardando la foto dell’ecografia la coppia si è interrogata su a chi dei due possa somigliare di più la piccola. Zenga ha anche fatto un sondaggio per coinvolgere i propri follower, chiedendo se la bambina fosse più una “Baby Rosina” o una “Baby Andrea”. I due hanno poi mostrato lo studio della ginecologa, tutto rosa, ed aggiunto ad una delle immagini del volto della figlia la didascalia “La nostra stellina” con l’emoji di un orsetto.

Qui di seguito le stories pubblicate da Cannavò e Zenga sul social:

Solo pochi giorni fa Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno annunciato il sesso della loro prima figlia insieme. I due hanno pubblicato sui social un video con tutti i momenti più salienti del gender reveal party organizzato. Così la coppia ha svelato ai suoi follower che presto sarebbe nata una femminuccia.

Come didascalia al post condiviso si può leggere:

Tra i tantissimi commenti di auguri ricevuti non poteva mancare quello di Dayane Mello che ha condiviso con loro l’esperienza al Grande Fratello Vip.

L’ex gieffina ha scritto alla coppia:

Che bello amore. Welcome to the pink world.